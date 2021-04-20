Хозяева богатейших клубов во главе с владельцем "Ювентуса" итальянцем Андреа Аньелли идею вынашивали и выносили давно. И в свет выпустили в самый подходящий момент.

Вот и футболисты "Лидса"на предыгровую тренировку вышли в футболках с логотипом Лиги чемпионов и подписью "Заслужите". На спине еще одна надпись - "Футбол для фанатов". К слову, матч между "Лидсом" и участником Суперлиги "Ливерпулем" завершился вничью - 1:1. Фото: Reuters

Пандемия вызвала мировой спад во всем и катастрофическую неуверенность в абсолютно неопределенном завтра. Разрушилось и рушится многое. В том числе и еще частично сохранявшееся в душах хозяев мира некое чувство если и не порядочности, то ответственности. Но COVID-19 полностью заглушил и его на глазах тающие остатки. Из немногого в мире пока не рухнувшего типа военно-промышленного комплекса и несокрушимой бюрократии выжил футбол. Ведь даже Олимпиада, перенесенная и находящаяся под угрозой отмены, перестала быть главным конкурентом всепоглощающего, радостного и от ковида отвлекающего увлечения под названием футбол.

И тут же произошел большой вброс: вот вам новая и невиданная Суперлига. На мой взгляд, совершенно не случайно именно в дни, когда Оргкомитет многострадальных Олимпийских игр в Токио вместе с МОК бьется над решением проводить - не проводить, да или нет, миллиардам болельщиков предлагается на блюдечке уже готовое решение. Вы хотели зрелищ? Пожалуйста, получите в виде лучших футболистов мира, борющихся за супертрофей футбола, перед которыми меркнут всякие Лиги чемпионов и Европы. Ведь пока дело дойдет до плей-офф с участием лучших, вы вынуждены будете со скукой наблюдать над угрюмым зрелищем борьбы середнячков, а то и слабачков, борющихся за право сразиться с великими. Эту столь необходимую командам всех стран Европы стадию запросто удаляют с поля как не приносящую серьезных доходов. И плевать Аньелли со сподвижниками на национальные интересы, на принципы развития футбола, да и вообще любого вида спорта, где лишь в конкуренции и борьбе подрастают новые соперники, подчас выбивающиеся и в лидеры.

В первый же розыгрыш, где из 20 участников известны пока лишь 12, могущественный мировой банк с ходу вливает миллиарды. А как же другие клубы и страны? Плевать. Растоптать и забыть. Тем более что объективно интерес к новой Лиге огромен, и, значит, в тяжелый для мировой экономики момент, когда схватка идет за каждый миллион, люди будут смотреть, выжившие мировые компании рекламировать, а телевидение транслировать.

Исключительно опасный прецедент для всего мирового спорта. Значит ли это, что такие суперограниченные и могучие лиги можно создавать везде, по всей Европе, а не только в Северной Америке с ее НХЛ или НБА? От спорта будут махом отвлечены десятки тысяч профессионалов не экстра-класса, которых заменит горстка действительно великих гладиаторов, которая и разделит между собой все, что раньше полагалось десяткам международных и национальных федераций и сотням, тысячам клубов.

В первый розыгрыш, где из 20 участников известны пока лишь 12, могущественный мировой банк с ходу вливает миллиарды. А как же другие клубы и страны? Плевать. Растоптать и забыть

Неужели этот футбольный матч между дюжиной богатейших и остальной Европой уже проигран? Ведь запоздалые попытки побороться за справедливость пока не вызывают ни доверия, ни сочувствия. Если дисквалифицировать, как предлагает УЕФА, всех звезд из дюжины лучших клубов, кто станет смотреть чемпионат Европы, которому суждено превратиться во второразрядный? А что делать с устоявшимися европейскими турнирами, где из сотни клубов уже определились лучшие? Переносить, отменять, ибо в полуфиналах практически все те же команды из элитной дюжины? Но кому они тогда будут нужны.

Наивны мечты, будто миллиардеры, владеющие и миром, и заодно футбольными грандами, пойдут на уступки, когда сами же вбросили мяч в новую игру. И лишь призрачна вера в судебное правосудие, которое все еще номинально существует, оставляет лучик надежды на победу справедливости. Пойдет ли закон против миллиардов? Тут несколько смущает и блеклая реакция главной мировой футбольной организации - ФИФА, дежурно осудившей инициативу, но и показавшей, что на данный момент настоящие карающие меры она предпринимать не собирается. Меч остается в ножнах. А инициатива по-прежнему за Аньелли и безжалостной компанией. Футбольная контрреволюция еще не свершилась. Но уже на грани свершения.