Пандемия вызвала мировой спад во всем и катастрофическую неуверенность в абсолютно неопределенном завтра. Разрушилось и рушится многое. В том числе и еще частично сохранявшееся в душах хозяев мира некое чувство если и не порядочности, то ответственности. Но COVID-19 полностью заглушил и его на глазах тающие остатки. Из немногого в мире пока не рухнувшего типа военно-промышленного комплекса и несокрушимой бюрократии выжил футбол. Ведь даже Олимпиада, перенесенная и находящаяся под угрозой отмены, перестала быть главным конкурентом всепоглощающего, радостного и от ковида отвлекающего увлечения под названием футбол.
И тут же произошел большой вброс: вот вам новая и невиданная Суперлига. На мой взгляд, совершенно не случайно именно в дни, когда Оргкомитет многострадальных Олимпийских игр в Токио вместе с МОК бьется над решением проводить - не проводить, да или нет, миллиардам болельщиков предлагается на блюдечке уже готовое решение. Вы хотели зрелищ? Пожалуйста, получите в виде лучших футболистов мира, борющихся за супертрофей футбола, перед которыми меркнут всякие Лиги чемпионов и Европы. Ведь пока дело дойдет до плей-офф с участием лучших, вы вынуждены будете со скукой наблюдать над угрюмым зрелищем борьбы середнячков, а то и слабачков, борющихся за право сразиться с великими. Эту столь необходимую командам всех стран Европы стадию запросто удаляют с поля как не приносящую серьезных доходов. И плевать Аньелли со сподвижниками на национальные интересы, на принципы развития футбола, да и вообще любого вида спорта, где лишь в конкуренции и борьбе подрастают новые соперники, подчас выбивающиеся и в лидеры.
В первый же розыгрыш, где из 20 участников известны пока лишь 12, могущественный мировой банк с ходу вливает миллиарды. А как же другие клубы и страны? Плевать. Растоптать и забыть. Тем более что объективно интерес к новой Лиге огромен, и, значит, в тяжелый для мировой экономики момент, когда схватка идет за каждый миллион, люди будут смотреть, выжившие мировые компании рекламировать, а телевидение транслировать.
Исключительно опасный прецедент для всего мирового спорта. Значит ли это, что такие суперограниченные и могучие лиги можно создавать везде, по всей Европе, а не только в Северной Америке с ее НХЛ или НБА? От спорта будут махом отвлечены десятки тысяч профессионалов не экстра-класса, которых заменит горстка действительно великих гладиаторов, которая и разделит между собой все, что раньше полагалось десяткам международных и национальных федераций и сотням, тысячам клубов.
Неужели этот футбольный матч между дюжиной богатейших и остальной Европой уже проигран? Ведь запоздалые попытки побороться за справедливость пока не вызывают ни доверия, ни сочувствия. Если дисквалифицировать, как предлагает УЕФА, всех звезд из дюжины лучших клубов, кто станет смотреть чемпионат Европы, которому суждено превратиться во второразрядный? А что делать с устоявшимися европейскими турнирами, где из сотни клубов уже определились лучшие? Переносить, отменять, ибо в полуфиналах практически все те же команды из элитной дюжины? Но кому они тогда будут нужны.
Наивны мечты, будто миллиардеры, владеющие и миром, и заодно футбольными грандами, пойдут на уступки, когда сами же вбросили мяч в новую игру. И лишь призрачна вера в судебное правосудие, которое все еще номинально существует, оставляет лучик надежды на победу справедливости. Пойдет ли закон против миллиардов? Тут несколько смущает и блеклая реакция главной мировой футбольной организации - ФИФА, дежурно осудившей инициативу, но и показавшей, что на данный момент настоящие карающие меры она предпринимать не собирается. Меч остается в ножнах. А инициатива по-прежнему за Аньелли и безжалостной компанией. Футбольная контрреволюция еще не свершилась. Но уже на грани свершения.
От "войны" до "убийц"
Проект жестко раскритиковали не только другие команды АПЛ, но и руководство страны, грозящее всяческими карами "шестерке" и самому новоиспеченному турниру, который грозит стать убийцей Лиги чемпионов и девальвировать национальные первенства.
Британский премьер Борис Джонсон в качестве наказания пригрозил обязать "Арсенал" и "Тоттенхэм", вошедшие в число основателей Суперлиги, досрочно вернуть займы (120 и 175 миллионов фунтов соответственно), которые им выдал Банк Англии в качестве поддержки в условиях пандемии. "Мы изучаем все варианты вместе с футбольными властями, чтобы гарантировать, что эта идея не будет реализована в том виде, в каком она предлагается сейчас", - подчеркнул Джонсон. Он уверен, что создание Суперлиги "нанесет большой ущерб футболу". По мнению премьера, это вряд ли станет хорошей новостью для фанатов.
Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден среди возможных мер против Суперлиги назвал реформу системы управления клубами, использование закона о конкуренции и механизмов, которые позволяют проводить футбольные матчи. Его ведомство подготовит обзор положения в английском футболе, в том числе подумает над тем, чтобы дать болельщикам больше возможностей влиять на ситуацию в спорте.
Фанатские организации тоже не оказали теплого приема идее Суперлиги. Болельщики "Арсенала" вывесили напротив стадиона "Эмирейтс" плакаты, на которых потребовали от американского владельца продать клуб.
А в фан-клубе "Манчестер Юнайтед" заявили, что в знак протеста снимут все баннеры в поддержку команды на ее стадионе "Олд Траффорд".
Большинство игроков и тренеров команд Суперлиги пока отмалчиваются, и, судя по всему, их мнения на этот счет владельцы клубов не спрашивали. Редким исключением стал главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп. "Это сложно, люди недовольны, я не участвую. Самые важные части клуба - это болельщики и команда. Я понимаю гнев фанатов и не знаю, почему 12 клубов пошли на это. Речь идет только о деньгах и ни о чем больше", -заявил он телеканалу BBC.
Бывшая суперзвезда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм, ныне владеющий американским клубом "Интер Майами", в "Инстаграме" критически отозвался об идее закрытого элитарного турнира в Европе. "Футбольным болельщикам нужны соревнования, основанные на заслугах, - уверен он. - Если мы не защитим эти ценности, любимая игра окажется в опасности. Как игрок, а теперь как владелец, я знаю, что наш вид спорта без болельщиков - ничто".
По другую сторону Ла-Манша градус возмущения не меньше, хотя ни одна из французских команд пока участвовать в Суперлиге не собирается. Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил национальные команды за солидарность с УЕФА и резко раскритиковал проект.
Одним из немногих высказавшихся игроков стал испанский полузащитник столичного ПСЖ Андер Эррера, написавший в "Твиттере", что создание Суперлиги лишит болельщиков возможности увидеть матчи любимой команды против лучших клубов Европы.
Между тем агентство AFP со ссылкой на источники среди организаторов Суперлиги пишет, что туда ежегодно будут отбирать по меньшей мере две французские команды. Устоят ли ПСЖ или другие топовые французские команды перед финансовым соблазном, если Суперлига запустится и наберет обороты, - действительно вопрос открытый. Ведь проект, на который, по данным The Financial Times, американский банк JPMorgan выделит займ в 6 миллиардов долларов, призван стать магнитом для больших денег за счет продажи прав на телетрансляции и спонсорских контрактов. В прессе отмечают, что одна только стартовая выплата участникам Суперлиги в размере около 400 миллионов долларов примерно вдвое превысит те премиальные, которые сегодня получает победитель Лиги чемпионов.
Передовицы испанских газет настроены решительно против турнира, в котором от этой страны планируют участвовать "Барселона", мадридские "Атлетико" и "Реал". "Эти команды считают, что они нашли новую курицу, несущую золотые яйца. И они собираются пользоваться ею без посредников", - поясняет мотивы создателей Суперлиги газета El Mundo.
Предательство в стиле Иуды
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался против создания Суперлиги, отметив, что "присоединение клубов к этому проекту выводит их за рамки международного футбольного пространства, признаваемого ФИФА".
Горячую тему не смог обойти стороной даже новоиспеченный Кабмин. Премьер Италии Марио Драги сообщил, что правительство страны полностью поддерживает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Федерацию футбола Италии в их критической позиции относительно создания европейской футбольной Суперлиги.
"Правительство внимательно следит за полемикой вокруг проекта футбольной Суперлиги и решительно поддерживает позицию европейских и итальянских компетентных футбольных органов, чтобы сохранить национальные соревнования и оставить за футболом его социальную функцию", - говорится, в частности, в тексте сообщения пресс-службы правительства.
С крайне резким заявлением выступил в рамках телетрансляции на Bobo TV экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано. "Невозможно представить себе подобный турнир. Большие клубы должны понимать, что футбол принадлежит болельщикам. Малые клубы нельзя оставлять в стороне. Я бы попросил Итальянскую федерацию футбола исключить "Интер", "Милан" и "Ювентус" из Серии А. Пусть они играют в своей лиге, посмотрим, что из этого выйдет", - заявил Кассано.
В ходе экстренного собрания Серии А с таким же предложением выступили "Кальяри", "Верона" и "Аталанта", единодушно высказавшиеся за исключение "Ювентуса", "Милана" и "Интера" из итальянской лиги. Президент "Торино" Урбано Кайро также не стал стесняться в выражениях.
"Насколько мне известно, проект был согласован еще 10 января. Во время встреч я говорил им: "Как вы можете приходить сюда и разглагольствовать о единстве, когда вы саботируете переговоры со спонсорами, зная о подготовке к Суперлиге? Как вы можете вести переговоры по поводу финансирования, если вы уже работаете над Суперлигой?" Все эта история выглядит как предательство в стиле Иуды", - прокомментировал происходящее Кайро в интервью La Gazzetta dello Sport.
В этой щекотливой ситуации, разумеется, нельзя не брать в расчет мнение болельщиков. Судя по всему, им эта затея тоже не пришлась по душе. Большинство из них называют Суперлигу "турниром для богатых", которые хотят еще больше заработать на новом проекте, не имеющем ничего общего с "соревновательным духом", который присущ настоящему футболу.
Вопреки обвинениям и всеобщему недовольству сами "Интер", "Милан" и "Ювентус" ведут себя весьма невозмутимо. Накануне они заявили о намерении продолжить выступление в элитном итальянском дивизионе. Согласно их логике, Суперлига заменит им Лигу чемпионов, но не чемпионат Италии.
Пошумят и вернутся
УЕФА грозится дисквалифицировать игроков и клубы. Они могут по регламенту, юридически, наложить такие санкции?
Михаил Прокопец: В регламентах ФИФА и УЕФА четко прописано, что ни один из членов этой футбольной семьи не имеет права выступать в соревнованиях, не признанных данными организациями. Все турниры, будь то национальные или международные, проводятся только с разрешения УЕФА или ФИФА. Если этого не происходит, то к таким клубам и игрокам можно применить санкции. Та же ФИФА говорит: мы принимаем к участию в первенстве планеты футболистов, выступающих в лигах, которые мы признаем. В противном случае - их не допустят до чемпионата мира. Поэтому требования УЕФА и ФИФА абсолютно законные. Они имеют право исключить команды из еврокубков, а игрокам запретить выходить на поле в чемпионате Европы или мира.
Пока выглядит так, что создание Суперлиги - конец футбола в его нынешнем виде.
Михаил Прокопец: Эти 20 клубов говорят: мы сделаем такое классное соревнование, которое будет интересно вне зависимости от национальных лиг, УЕФА и ФИФА. "Реал" будет каждую неделю играть с "Манчестер Юнайтед", и все будут на это смотреть. Имеют ли они на то право? Безусловно. Ребята из Суперлиги считают, что к ним постоянно будет повышенный интерес. Они уверены: клубы важнее организаторов. Это давний спор. Участники соревнований говорят, что люди смотрят турниры из-за них, а организаторы парируют, что без них эти матчи не состоялись бы.
У УЕФА нет рычагов сделать так, чтобы Суперлига не состоялась?
Михаил Прокопец: Нет. УЕФА говорит: ребят, у нас есть своя песочница, и либо вы играете по нашим правилам, либо ищите себе новое место. А Суперлига отвечает: мы хотим выступать как отдельно, так и в национальных лигах. УЕФА резонно подчеркивает, что это невозможно. "Вы либо играете по нашим правилам, либо вообще уходите", - такая позиция у УЕФА.
Да и все футбольные люди выступили против Суперлиги.
Михаил Прокопец: Вот "Реал" думает, и отчасти правильно, что он интересен всем как "Реал". Но это не так. Он интересен в том числе благодаря соперничеству с такими клубами, как "Сельта", "Хетафе". Если это будет только "Реал", играющий с "Ювентусом" и "Миланом", то он потеряет колорит, болельщиков.
Как появление Суперлиги скажется на нашем российском футболе?
Михаил Прокопец: Если топ-клубы исключат из еврокубков, то у клубов второго эшелона, в том числе из России, будет больше шансов добиться успеха.
Тертые богачи
Однако в этом году лидером рейтинга впервые стала "Барселона". Она была оценена в 4,76 миллиарда долларов и сместила на вторую строчку своего главного конкурента - "Реал" (4,75 миллиарда). При этом мадридский клуб занимает первую позицию с точки зрения коммерческой прибыли. В 2019-2020 годах "сливочные" заработали 424 миллиона долларов на рекламе и работе со спонсорами. "Барселона" же получила 377 миллионов, из которых 275 "сине-гранатовые" выручили на трансляциях матчей. Это самый высокий показатель среди всех футбольных команд.
В топ-20 рейтинга также попали: мюнхенская "Бавария" (4,215 миллиарда долларов), английские "Ливерпуль" (4,1 млрд), "Манчестер Сити" (4), "Челси" (3,2) и "Арсенал" (2,8), французский "Пари Сен-Жермен" (2,5), лондонский "Тоттенхэм" (2,3), итальянский "Ювентус" (1,95), дортмундская "Боруссия" (1,9), мадридский "Атлетико" (1), миланский "Интер" (743 миллиона), английский "Эвертон" (658), "Милан" (559), римская "Рома" (548), лондонский "Вест Хэм" (508), английский "Лестер" (455) и амстердамский "Аякс" (413).
Средняя стоимость клуба из рейтинга самых дорогих составила 2,28 миллиарда. Этот показатель на 30 процентов выше зафиксированного два года назад, когда список публиковался в прошлый раз. Средняя цена выросла, несмотря на падение выручки, связанное с ограниченной посещаемостью матчей из-за коронавируса. Покупатели клубов сосредоточены на том, что кажется им неиспользованным материалом, связанным с международной популярностью футбола.
Недавно также были названы самые дорогие футболисты мира. Что интересно - в топ-10 не вошли ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду. Аргентинец, которого специалисты оценивают в 54 миллиона евро, занимает 97-е место, а Роналду и вовсе 131-е (47 миллионов).
В топ-10 этого списка входят: Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") - 165,6 миллиона евро, Эрлинг Холланд ("Боруссия" Дортмунд) - 152, Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") - 151,6, Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 151,1, Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") - 149,4, Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) - 148,3, Жоау Фелиш ("Атлетико") - 141,5, Альфонсо Дэвис ("Бавария") - 139,2, Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - 136,9 и Кай Хаверц ("Челси") - 136.
Что касается самых высокооплачиваемых спортсменов, то первое место в рейтинге по итогам прошлого года занял теннисист Роджер Федерер. За период с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года он заработал 106,3 миллиона долларов, из них 6,3 - призовые, 100 миллионов - спонсорский доход.
В топ-10 этого списка также попали: футболисты Криштиану Роналду (105 миллионов), Лионель Месси (104), Неймар (95,5), баскетболисты Леброн Джеймс (88,2), Стефен Карри (74,4), Кевин Дюрэнт (63,9), гольфист Тайгер Вудс (62,3), а также игроки американского футбола Кирк Казинс (60,5) и Карсон Венц (59,1).