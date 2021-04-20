Подписан закон о праве Банка России санировать пенсионные фонды

Новости

Видео: МЧС опубликовало кадры последствий взрыва газа в Нижегородской области 15:25
Украинский депутат вызвал скандал в ПАСЕ 15:24
Источник: УЕФА не будет исключать участников Суперлиги из нынешней ЛЧ 15:23
В Москве введен режим повышенной готовности из-за снегопада 15:15
В Коми запустили поезд с вагоном для вакцинации от COVID-19 15:15
ВОЗ заявила о бессилии вакцин перед некоторыми штаммами COVID-19 15:13
Зимний дворец попал в топ-3 самых популярных дворцов мира 15:10
Петербургский блогер сконструировал солнцемобиль 14:47
Скончался президент Чада Идрисс Деби Итно 14:40
В Новосибирске прооперировали пациента с "улыбкой Джокера" 14:34
Приговор экс-сотруднику ФСБ Черкалину огласят 22 апреля 14:31
МЧС передало экстренное предупреждение о снеге в Москве 14:29
Вирусолог оценил опасность "российских" штаммов коронавируса 14:27
Больному раком Владимиру Преснякову удалили почку 14:21
Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая 14:11
Оперштаб: Решения о возобновлении полетов на курорты Египта еще нет 14:03
НАК: Более 200 потенциальным боевикам не позволили выехать из России 13:53
В Петербурге охранник застрелил грабителя в табачной лавке 13:45
Звезда "Кривого зеркала" Морозов оказался в центре секс-скандала 13:44
Глава УЕФА обратился к английским клубам, вступившим в Суперлигу 13:33
Госсистемы доработают под единый регистр населения 13:31
Москва объявила двух болгарских дипломатов персонами нон грата 13:29
В Якутии выявлен британский штамм коронавируса 13:27
Депутаты спросят Мишустина о деофшоризации 13:20
Британцы выпили за выходные 2 миллиона литров пива 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
20.04.2021 14:47
Рубрика: Экономика

Подписан закон о праве Банка России санировать пенсионные фонды

Текст: Игорь Зубков
Банк России получит право отправлять на санацию негосударственные пенсионные фонды (НПФ), банкротство которых может привести к социальной напряженности или цепной реакции на рынке. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

"НПФ могут обладать значительными активами и пассивами, часто они входят в финансовые группы, и наличие такого инструмента позволит предотвратить эффект заражения", - отмечал зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Фото: istock
Центробанк дал советы, как избежать обмана со вкладом

Санация НПФ будет проводиться так же, как и для банков - через вливания средств Банка России, после чего регулятор становится его собственником, делает все для восстановления его устойчивости, а затем, как предполагается (но подобного опыта даже с банками еще нет) - продает. Для этого Банку России дается право создать Фонд консолидации пенсионного сектора, он будет находиться под управлением уже действующей управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора.

Пока нет оснований говорить о том, что регулятор уже скоро воспользуется правом на санацию НПФ, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. В "Эксперт РА" не ожидают активного применения этого механизма на среднесрочном горизонте, если только не произойдут серьезные потрясения. "За последние несколько лет общий уровень финансовой устойчивости отрасли существенно вырос, - отмечает младший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний "Эксперт РА" Артем Афонин. - Во многом это произошло за счет усилий Банка России: повысились требования к капиталу, структуре активов, риск-менеджменту. Кроме того, рынок продолжает консолидироваться вокруг крупных финансовых групп, обладающих ресурсами для поддержания устойчивой деятельности фондов. При этом проблемы отдельных НПФ, связанные с неэффективным управлением пенсионными средствами в прошлом, в большинстве своем своевременно решаются за счет помощи акционеров".

У Банка России должны быть веские причины для отправки фонда на оздоровление, подчеркивает Артем Афонин. Формальными основаниями могут выступать актуарный дефицит (превышение обязательств над активами фонда) в размере более 5% от общей величины обязательств или, например, провал фондом стресс-тестов.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Президент

Главное сегодня

Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая
Песков назвал условие возвращения послов России и США к работе в дипмиссиях
Госдума запретила чиновникам двойное гражданство
Меркель: Германия приняла решение в пользу "Северного потока-2"
Москва объявила двух болгарских дипломатов персонами нон грата
Эксперт оценил последствия санкций для экономики России
В Роструде напомнили, как россияне будут отдыхать на майские праздники