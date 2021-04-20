Подписан закон о праве Банка России санировать пенсионные фонды

"НПФ могут обладать значительными активами и пассивами, часто они входят в финансовые группы, и наличие такого инструмента позволит предотвратить эффект заражения", - отмечал зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Санация НПФ будет проводиться так же, как и для банков - через вливания средств Банка России, после чего регулятор становится его собственником, делает все для восстановления его устойчивости, а затем, как предполагается (но подобного опыта даже с банками еще нет) - продает. Для этого Банку России дается право создать Фонд консолидации пенсионного сектора, он будет находиться под управлением уже действующей управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора.

Пока нет оснований говорить о том, что регулятор уже скоро воспользуется правом на санацию НПФ, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. В "Эксперт РА" не ожидают активного применения этого механизма на среднесрочном горизонте, если только не произойдут серьезные потрясения. "За последние несколько лет общий уровень финансовой устойчивости отрасли существенно вырос, - отмечает младший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний "Эксперт РА" Артем Афонин. - Во многом это произошло за счет усилий Банка России: повысились требования к капиталу, структуре активов, риск-менеджменту. Кроме того, рынок продолжает консолидироваться вокруг крупных финансовых групп, обладающих ресурсами для поддержания устойчивой деятельности фондов. При этом проблемы отдельных НПФ, связанные с неэффективным управлением пенсионными средствами в прошлом, в большинстве своем своевременно решаются за счет помощи акционеров".

У Банка России должны быть веские причины для отправки фонда на оздоровление, подчеркивает Артем Афонин. Формальными основаниями могут выступать актуарный дефицит (превышение обязательств над активами фонда) в размере более 5% от общей величины обязательств или, например, провал фондом стресс-тестов.