Портрет экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова появился на стене чемпионов знаменитого зала Американской академии кикбоксинга (АКА), который находится в Калифорнии и где Хабиб тренировался под руководством Хавьера Мендеса.

"Наконец-то ты зауважал меня, тренер", - написал Нурмагомедов в своем "Инстаграме".

Недавно Нурмагомедов официально объявил о завершении карьеры, остановившись на 29 победах в 29 боях. Хабиб освободил пояс, чтобы сосредоточиться на других проектах. Он остается в смешанных единоборствах, но не на полной ставке тренера.

- Нет, я вижу себя не совсем в этой роли. У нас есть главный тренер - Хавьер Мендес. Я буду помогать ему в работе с моими ребятами, с его ребятами, - цитирует Хабиба UFC Russia. - Мне это нравится. У меня есть большие знания в этом спорте, и я хочу поделиться ими с молодыми львами. Я хочу помочь им.