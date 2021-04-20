Посол Италии подтвердил, что летом страна может начать туристов из РФ

Власти Италии рассматривают возможность открытия границ для туристов, в том числе и из России, уже к началу лета. Об этом в ходе пресс-подхода по итогам открытия в Томске первой выездной сессии Веронского евразийского экономического форума заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

"Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это, наверняка, произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен", - приводит слова итальянского посла ТАСС.

Премьер-министр Италии Марио Драги на прошлой неделе подтвердил планы министерства туризма своей страны открыть туристический сезон 2 июня. "Мы должны поступить так, как поступили другие страны: объявить, что мы готовы приветствовать всех, у кого есть свидетельства о вакцинации, и в наших интересах действовать быстро", - заявил Драги.

До 30 апреля в Италии действуют ограничения на выезд граждан за границу, а прибывающих из Евросоюза ожидает пятидневный карантин, а также сдача ПЦР-теста на COVID-19. Для пребывающих из-за пределов ЕС - 14 дней самоизоляции и тестирование.