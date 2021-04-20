Посол США подтвердил, что направляется в Вашингтон

Посол США в России Джон Салливан подтвердил, что в ближайшее время направится в Вашингтон для проведения консультаций. Об этом он заявил корреспонденту РИА Новости.

"Уверен, что будет важно провести прямые беседы с моими новыми коллегами из администрации президента Байдена о нынешнем состоянии двусторонних отношений России и США. Кроме того, я не видел свою семью вот уже больше года, и это еще одна важная причина поехать домой", - заявил Салливан.

Американский дипломат также добавил, что рассчитывает вернуться в Москву в течение нескольких недель.