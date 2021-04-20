Постпред РФ при ОЗХО: Запад создает механизм дискредитации неугодных государств

Страны Запада создают в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) механизм для дискредитации неугодных государств. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Александр Шульгин.

По словам Шульгина, предложенный Францией проект резолюции по Сирии является беспрецедентным, поскольку предполагает лишение страны прав и привилегий. По его мнению, таким образом создается тот самый механизм дискредитации.

"Простая схема: при помощи вскормленных на деньги спонсоров НПО, в первую очередь пресловутых "Белых касок", организуются провокации. Все это активно раскручивается ведущими западными СМИ, а затем задействуется структура ОЗХО, чтобы легализовать эти фейки", - заявил Шульгин в ходе своего выступления на 25-й сессии Конференции государств-участников ОЗХО, онлайн-трансляция которой велась на сайте организации.

"Не было никогда еще в истории нашей организации таких прецедентов, когда государство-участник лишалось своих привилегий и прав", - подчеркнул Шульгин.