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20.04.2021 18:14
Рубрика: Власть

Постпред РФ при ОЗХО: Запад создает механизм дискредитации неугодных государств

Текст: Алексей Чуриков

Страны Запада создают в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) механизм для дискредитации неугодных государств. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Александр Шульгин.

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По словам Шульгина, предложенный Францией проект резолюции по Сирии является беспрецедентным, поскольку предполагает лишение страны прав и привилегий. По его мнению, таким образом создается тот самый механизм дискредитации.

"Простая схема: при помощи вскормленных на деньги спонсоров НПО, в первую очередь пресловутых "Белых касок", организуются провокации. Все это активно раскручивается ведущими западными СМИ, а затем задействуется структура ОЗХО, чтобы легализовать эти фейки", - заявил Шульгин в ходе своего выступления на 25-й сессии Конференции государств-участников ОЗХО, онлайн-трансляция которой велась на сайте организации.

"Не было никогда еще в истории нашей организации таких прецедентов, когда государство-участник лишалось своих привилегий и прав", - подчеркнул Шульгин.

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