Первый круг турнира в Стамбуле сразу свел двух российских теннисисток - 76-ю ракетку мира Анастасию Потапову и Анастасию Павлюченкову, занимающую 39-е место в рейтинге WTA.

Несмотря на разницу в опыте и позициях в рейтинге, борьба была равной и упорной. Первые два сета завершились на тай-брейках сначала в пользу Павлюченковой, потом - Потаповой. Но потом матч был прерван из-за дождя. Встреча возобновилась лишь на следующий день. Похоже, пауза сыграла на руку Потаповой. Она в итоге оказалась сильнее - 7:6 (7:2), 6:7 (8:10), 6:4.

Чтобы попасть во второй круг, Дарья Касаткина потратила намного меньше сил и времени. На старте соревнований она разгромила хорватку Терезу Мрдежа со счетом 6:1, 6:0 всего за 58 минут.

Дальше нас могло ждать еще одно российское противостояние: Касаткина - Камилла Рахимова. Но Рахимова, пробившись в основную сетку через квалификацию, уступила украинке Марте Костюк - 4:6, 3:6.