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20.04.2021 22:26
Рубрика: В мире

Правила въезда из Турции ужесточили

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 85(8436)
Роспотребнадзор ужесточил правила возвращения в Россию туристов из Турции и Танзании до 1 мая. По новому постановлению ведомства возвращающиеся россияне должны сдать два раза ПЦР-тест на коронавирус с временным интервалом не менее пяти суток.

Информацию о результатах тестов нужно разместить в своем личном кабинете на сайте госуслуг. Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% "привозных" случаев заболевания коронавирусом в России приходится на россиян, прибывших из Турции.

Фото: iStock
Росавиация опубликовала памятки для находящихся в Турции и Танзании туристов

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции ограничил авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По данным Ростуризма, в Турции на момент принятия этого решения находились около 50 тысяч туристов, выехавших по линии туроператоров, и еще столько же выехавших самостоятельно в Турцию или другие страны транзитом через эту страну. В Росавиации создали оперштаб по организации возвращения россиян. Как сообщили в ведомстве, сформирован график вывозных рейсов на период до 25 апреля. По оперативным данным российских авиакомпаний, до конца этой недели запланировано 76 рейсов для возвращения соотечественников из Турции.

Как ожидается, на них будут перевезены около 16,3 тысячи пассажиров. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 20 по 25 апреля планирует выполнить 13 рейсов и перевезти 3,5 тысячи пассажиров. Больше всего рейсов будет выполнено по маршрутам Стамбул - Москва и Анталья - Москва.

Из Занзибара (Танзания) в этот период запланировано три рейса российских авиакомпаний, в Россию будут перевезены около 900 человек.

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