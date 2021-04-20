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Рубрика: Экономика

Семьи получили лучшую долю

Правительство упростило рефинансирование ипотеки с маткапиталом
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Столичный выпуск № 85(8436)
Из правил направления маткапитала на улучшение жилищных условий исключен пункт, который мешал семьям с детьми сократить переплаты по ипотеке. Постановление правительства об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Теперь гораздо больше семей с детьми смогут снизить переплату по ипотечным кредитам, оформленным несколько лет назад. Фото: Владимир Астапкович / ТАСС Теперь гораздо больше семей с детьми смогут снизить переплату по ипотечным кредитам, оформленным несколько лет назад. Фото: Владимир Астапкович / ТАСС
Теперь гораздо больше семей с детьми смогут снизить переплату по ипотечным кредитам, оформленным несколько лет назад. Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Речь идет о требовании выделить доли детям при погашении ипотечного кредита с маткапиталом (родители пишут нотариальное обязательство на этот счет), оно действовало в том числе и на этапе смены кредитора. Этот юридический нюанс был причиной "осторожного" одобрения банками рефинансирования ипотеки с маткапиталом: в залог они получали квартиру, у которой по крайней мере один собственник был несовершеннолетним.

Фото: VadmaRy / istockphoto
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Фактически это означает для банка невозможность продать заложенную квартиру, если заемщик перестанет обслуживать долг. Теперь доли детям нужно будет выделить только после погашения "второй" ипотеки. "Это позволит защитить права получателей материнского капитала и обеспечит их доступом к рефинансированию наравне с другими гражданами, взявшими ипотеку", - отмечается в сообщении правительства. Граждане и игроки ипотечного рынка давно ждали упрощения процедуры использования средств маткапитала, отмечают в банке ВТБ. "Отчасти речь идет об уже действующей на рынке практике, которую теперь закрепили на законодательном уровне, указывает пресс-служба банка.

Сейчас, когда ипотечные ставки достигли исторических минимумов (и вряд ли будут двигаться ниже), самое время рефинансировать ипотеку, выданную несколько лет назад. Учитывая сложность процедуры, все еще сохраняющую необходимость получать разрешение органов опеки и сопутствующие расходы (новая страховка, оценка квартиры), связываться с рефинансированием имеет смысл, если ставка по старому кредиту как минимум на 1,5-2% выше текущих предложений, вы находитесь в первой половине ипотечного срока и оставшаяся сумма долга значительна. При рефинансировании можно или снизить ежемесячный платеж или сократить срок кредита - и то и другое сокращает итоговую переплату.

По данным ДОМ.РФ, средневзвешенная ставка топ-15 банков по рефинансированию составляет сейчас 7,92%, лучшие ставки начинаются от 7,5%, для клиентов "с улицы" они выше.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Материнский капитал

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