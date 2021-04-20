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20.04.2021 08:54
Рубрика: Власть

Председатель ПАСЕ согласился наблюдать за выборами в Госдуму

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс примет участие в наблюдении за выборами в Госдуму. Об этом сообщил журналистам ее председатель Вячеслав Володин.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно

Он уточнил, что получил от Дамса письмо, в котором говорится об этом. Глава ПАСЕ, как и в ходе недавней встречи в Госдуме, согласился с необходимостью сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и обеспечении доступности вакцины для всех граждан. Кроме того, Дамс ответил на приглашение Володина на тему наблюдения за сентябрьскими думскими выборами.

Встреча парламентариев состоялась 15 марта в ходе визита председателя ПАСЕ в Россию.

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