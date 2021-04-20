Присяжные удалились на совещание на слушании по делу об убийстве Флойда

На слушании уголовного дела о непредумышленном убийстве полицейским Дереком Шовином темнокожего Джорджа Флойда присяжные удалились на совещание, сообщает ТАСС.

Им предстоит ответить на вопрос: виновен ли экс-полисмен в наступлении смерти задержанного им подозреваемого. Если присяжные ответят на этот вопрос утвердительно, Шовину грозит до 40 лет тюремного заключения.

Напомним, что инцидент произошел 25 мая прошлого года в Миннеаполисе. Полицейский использовал в отношении задержанного Флойда удушающий прием, после чего тот умер. В городе, а затем и по всей стране этот случай получил грандиозный резонанс. В ряде городов США прошли массовые беспорядки, в ходе которых протестующие жгли машины, грабили магазины, устраивали потасовки с полицией.