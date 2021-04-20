Путин наградил заммэра Москвы Ракову орденом

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о госнаградах. Он наградил заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Путин отметил большой вклад Раковой в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавируса.

Пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Журналист, бывший гендиректор ТАСС Виталий Игнатенко отмечен орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени - за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награжден президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов - за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Орден Дружбы будет вручен директору "Российского государственного военного архива" Владимиру Тарасову - за заслуги в развитии архивного дела и многолетнюю добросовестную работу.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" получил замглавы больницы № 52 Сергей Царенко.

Также за большой вклад в борьбу с коронавирусом Владимир Путин наградил орденом Пирогова и медалью Луки Крымского почти полсотни медиков.