Путин подписал закон о правилах участия иноагентов в выборах

Документ был принят Госдумой 6 апреля и одобрен Советом Федерации 14 апреля.

Аффилированными признают тех, кто в течение двух лет до выборов работал в СМИ-иноагенте или в НКО с таким статусом. К этой же категории законодатель причислил лиц, которые занимаются политической деятельностью и получают при этом деньги или имущество от иноагентов. Кандидаты, которые сами признаны иноагентами или связаны с ними, должны указывать этот статус в заявлении на регистрацию в избирком, в подписных листах и агитационных материалах. Информацию внесут также в бюллетень и сведения об участниках голосования, которые вывешивают на стенде участковые комиссии. СМИ (в том числе сетевые) в своих публикациях о кандидатах-иноагентах также должны будут указывать на эти особенности.

"Этот закон завершает пакет законопроектов, внесенных сенаторской комиссией по защите суверенитета России", - пояснил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов, один из авторов инициативы. Введение данных норм, подчеркнул он, связано с необходимостью "предотвращения деструктивного влияния извне на суверенный избирательный процесс в нашей стране".

Меры носят "исключительно ответный характер на незаконные попытки вмешиваться в сугубо внутренние дела РФ", указал сенатор. Смысл закона состоит в том, "чтобы каждый российский избиратель имел достоверную информацию о кандидатах на выборные должности в части их возможной связи с зарубежными структурами", - пояснил Климов.

Закон вступает в силу со дня опубликования и будет касаться всех будущих выборов, в том числе - думских в сентябре этого года.