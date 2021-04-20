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20.04.2021 12:54
Рубрика: Общество

Ученые определили вероятных разносчиков британского штамма COVID-19

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты из Шанхайского технологического университета Китая завершили исследование, подтвердившее причастность домашних животных к распространению британского штамма коронавируса. Они могли перенести предшественника нынешней самой заразной формы вируса, пишет bioRxiv.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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По мнению ученых, научно пока необоснованному, британский штамм коронавируса не мог попасть в человеческую популяцию спонтанно. Первичные штаммы могли циркулировать среди собак, норок или кошек и уже тогда приобретали мутацию N501Y, позволившей им распространяться лучше остальных. Молекулярные биологи задались целью воспроизвести процесс эволюции этой разновидности вируса и изучили, как в геноме появляются новые мутации.

Под их наблюдением были около 11 тысяч образцов вирусных частиц. И был выявлены закономерности при появлении изменений в британском штамме, подтверждающие, что они не могли возникать спонтанно. Ученые не нашли промежуточных форм SARS-CoV-2 с частью ключевых мутаций британского штамма. Они появились уже позднее. Почему?

Исследователи обнаружили в геноме штамма пять связанных друг с другом мутаций, которые появились практически одновременно. Подобное происходит, когда вирусы пересекают межвидовые барьеры. Тогда ученые сравнили структуру геномов британских разновидностей SARS-CoV-2 и РНК штаммов вируса из организма больных животных - собак, кошек и норок подверженных коронавирусу.

И нашли схожие мутации вируса у этих животных. Это дало им основание предположить, что изначальным источником первых версий британских штаммов коронавируса были популяции этих животных. Предок этих штаммов появился в Уэльсе в сентябре 2020 года, в конце ноября приобрел еще около 17 мутаций и после этого стал быстро распространяться по Великобритании. Сейчас это доминирующий штамм SARS-CoV-2 в ряде стран, а в части других появляются новые штаммы со схожим набором мутаций.

Работы по исследованию эволюции вируса, открытие новых промежуточных форм SARS-CoV-2 даст человечеству наконец понимание, какую роль в распространении вируса могут играть популяции ближайших соседей человека, или же он сам провоцирует появление новых мутаций.

Наука Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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