Реабилитолог: Как вести себя после прививки и чего не надо бояться

Жители российских регионов все активнее делают прививку от новой коронавирусной инфекции. Но у тех, кто начал профилактику, остаются вопросы. Их мы и задали эксперту "РГ", специалисту-реабилитологу Леониду Дьякову.

На вторую - не опаздывать

Леонид Леонидович, обязательно ли вторую часть вакцины делать ровно через 21 день?

Леонид Дьяков: Разбивка вакцинирования на два этапа - критически важный момент. Ревакцинация - часть единой процедуры, она связана с особенностями ответа иммунной системы. И, конечно, лучше ставить ее в указанные сроки, чтобы был достаточный титр антител, и вакцинация не прошла впустую. Однако плюс-минус один-два дня роли не играет.

А что будет, если не сделать вторую часть вакцины?

Леонид Дьяков: Чтобы закончить процедуру вакцинации, нужно ставить обе части, иначе нет смысла прививаться вообще. Сначала человек получает внутримышечно дозу одного вирусного вектора, через три недели - другого. Такую двухфазную систему называют "прайм-буст". Первый вектор запускает иммунный ответ, а второй развивает и усиливает его.

В чем сила иммунитета

Сейчас появляются новые вакцины. Можно ли через год после вакцинации прививаться другой вакциной от коронавируса?

Леонид Дьяков: Проблемы нет. Можно прививаться другой вакциной от другого производителя. Они отличаются разве что разной реакцией на вакцину и ее компоненты.

Многих пугает эта реакция. Если после прививки, например, у человека поднялась температура, означает ли это, что у него иммунитет будет сильнее, в отличие от того, чей организм вообще не среагировал?

Леонид Дьяков: Температурная реакция - это один из механизмов борьбы с инфекцией. У одних этот механизм работает получше, у других похуже. Реакция, которая необходима после прививки, - это выработка антител. Она не всегда сопровождается повышением температуры.

Так что, если появились симптомы, как при гриппе и ОРВИ, не стоит волноваться. Это значит, что организм нашел имитацию инфекции и начал вырабатывать защиту, за которую принимает препарат. Гриппоподобные эффекты вызывают и другие вакцины, не только против коронавируса.

А если у человека не проявились побочные эффекты?

Леонид Дьяков: Это тоже нормально. Отсутствие гриппоподобных симптомов не говорит о том, что вакцина не сработала.

Эффективность препарата не зависит от того, насколько бурно организм реагирует на его введение. Реакция организма всегда индивидуальна. Она обусловлена многими факторами: возрастом, состоянием иммунной системы и общим состоянием здоровья организма. А также тем, встречался ли организм ранее с другими коронавирусами. Обычно остро реагируют на прививку молодые и сильные люди, потому что у их организма больше сил бороться с "ложной" инфекцией.

Тест-полоски не подходят

Могут ли привитые, не болея сами, быть переносчиками вируса?

Леонид Дьяков: В "Спутнике V" содержится аденовирусный белок, который довольно токсичен и тоже вызывает такую реакцию. После введения вакцины человек будто бы заражается, но это не так. Содержащийся в "Спутнике V" аденовирус не размножается в человеческом организме и распадается через несколько суток. Получается имитация заражения. Так что привитые не могут быть переносчиками вируса. Заболеть от самой вакцины невозможно, потому что она не содержит патогенный для человека вирус

В памятке, которую раздают всем проходящим вакцинацию, говорится, что следует поберечься первые три дня после прививки. Может пояснить, почему?

Леонид Дьяков: Действительно, в эти дни лучше не перегружать себя физически, отменить, к примеру, спортивные тренировки.

Организм должен тратить силы на синтез белка, который нужен для появления антител к коронавирусу. Это энергозатратный процесс, на него также необходимо достаточное количество глюкозы, так что лучше не растрачивать ее на тренировки.

По этой же причине следует избегать таких стрессов для организма, как переохлаждение или перегрев. А значит, не посещать пару дней баню, воздержаться от приема алкогольных напитков, угнетающих иммунитет.

Нужно ли после прививки проверять наличие антител?

Леонид Дьяков: Особого смысла я не вижу. Сегодня для отечественных вакцин представлены достаточные доказательства, что они приводят к выработке антител в достаточных количествах, чтобы обеспечить иммунную защиту.

Тест может быть не всегда информативный. Появление антител после вакцинации - признак того, что "иммунное обучение" прошло нормально.

Но даже если их не обнаружено, вполне вероятно, что организм "запомнил" вирус с помощью В-клеток памяти.

А если все-таки очень хочется проверить?

Леонид Дьяков: Тогда - проверьте. Но не ранее чем через 21 день после второй дозы, когда организм выработает антитела.

Нужно иметь в виду, что у большинства двухдозных вакцин первая инъекция содержит более распространенный вектор, с которым организм уже сталкивался и уничтожит его сразу, до выработки антител. Вторая доза содержит другой вектор.

И чтобы определить антитела, нужно делать тест на IgG к S-белку. И только в лабораторных условиях. Тест-полоски для домашнего тестирования не подходят.