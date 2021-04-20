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20.04.2021 11:31

Армянские атомщики переняли опыт НВ АЭС

Делегация Армянской АЭС посетила с официальным визитом Нововоронежскую атомную электростанцию, чтобы перенять опыт нововоронежских специалистов, которые реализовали амбициозный проект по первому в мире повторному продлению срока эксплуатации энергоблока с реактором ВВЭР-440.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

"На Армянской АЭС в советские годы были построены два энергоблока с реактором ВВЭР-440. Энергоблок №1 остановлен. На энергоблоке №2 сейчас завершается работа по модернизации, которая позволит продлить срок его службы до 2026 года. В соответствии со Стратегией развития энергетики Армении, утвержденной на правительственном уровне, уже сейчас принято решение о повторном продлении срока эксплуатации энергоблока №2 еще на 10 лет, до 2036 года. Поэтому мы хотим изучить опыт Нововоронежской АЭС в этом перспективном направлении и активно работаем совместно с российскими атомщиками над созданием концепции проекта", - сказал директор Армянской АЭС Мовсес Варданян.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Напомним, энергоблок №3 Нововоронежской АЭС - головной в серии энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, построенных в девяти странах Европы, был остановлен в декабре 2016 года. Его оборудование и системы безопасности были использованы при повторной модернизации энергоблока №4. Опыт нововоронежских атомщиков востребован на мировом уровне.

"Был осуществлен уникальный проект повторного продления срока эксплуатации энергоблока №4 с реактором ВВЭР-440. Концепция проекта была предложена специалистами Нововоронежской АЭС. После модернизации энергоблок №4 стал соответствовать самым современным требованиям безопасности, несмотря на то, что спроектирован был в 60-е годы", - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В настоящее время по инициативе Госкорпорации "Росатом" создается армяно-российская рабочая группа, в состав которой войдут технические специалисты министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, Армянской АЭС, ЗАО НИИ "АРМАТОМ", Научно-технического центра ядерно-радиационной безопасности, Комитета по регулированию ядерной безопасности. C российской стороны координацию деятельности указанной рабочей группы осуществляет АО "Русатом Сервис". В рамках взаимодействия участников группы будет разработана концепция продления срока эксплуатации Армянской АЭС после 2026 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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