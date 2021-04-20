Бирюков: Все фонтаны Москвы готовы к открытию сезона

Все столичные фонтаны готовы к открытию сезона. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты завершили масштабные работы по подготовке к открытию сезона столичных фонтанов, которые по праву являются одним из символов города, - отметил Бирюков. - В мегаполисе сегодня насчитывается более 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические".

Заммэра рассказал, что после расконсервации все фонтаны тщательно промыли специальным шампунем и несколько раз водой, отрегулировали форсунки, проверили лампы подсветки, отремонтировали чаши и парапеты.

Бирюков напомнил, что подготовка фонтанов к сезону начинается еще зимой. Основная работа идет в коллекторах. Так проверяют и ремонтируют насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, идет монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики.