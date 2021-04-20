Благодатный огонь доставят в Москву 1 мая

1 мая, к патриаршему пасхальному служению, из Иерусалима в Москву будет доставлен Благодатный огонь. Сообщение об этом появилось на сайте Фонда апостола Андрея Первозванного.

- В 2021 году, в девятнадцатый раз, Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву в Великую Субботу к Патриаршему Пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя", - говорится в сообщении.

Впервые же в истории современной России Благодатный огонь был доставлен в Москву в 1992 году, уточняет агентство ТАСС.

Однако раздавать Благодатный огонь во Внуково 1 мая верующим не будут - из-за пандемии, уточнил агентству РИА Новости глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. О местах, где можно получить частицу Благодатного огня, будет объявлено дополнительно.

Напоминаем, что Благодатный огонь появляется накануне православной Пасхи, в Великую субботу (в этом году выпадает на 1 мая), в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня. За частицами святого огня в Старый город съезжаются делегации и простые паломники со всего мира, в их числе с 2003 года, по благословению патриархов Московского и Иерусалимского, и делегация Фонда Андрея Первозванного. Но поскольку из-за пандемии коронавируса в Израиле и других странах второй год действуют строгие ограничения, Владимир Якунин выразил благодарность властям Израиля за саму возможность получить Благодатный огонь и доставить его в Россию к началу праздничных богослужений.