Четверо вымогателей требовали у москвича 22 миллиона рублей

Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Москве сообщило о задержании преступной группы, занимавшейся вымогательством.

Происходило это в районе Теплый Стан. На протяжении длительного времени преступники под угрозой расправы вымогали у 23-летнего жителя столицы более 22 миллионов рублей. В одну из встреч они сильно избили его. После этого мужчина, опасаясь за свою жизнь и здоровье, обратился в полицию.

На 108-м километре МКАД оперативники задержали четверых вымогателей в возрасте от 22 до 27 лет. Все они взяты под стражу.