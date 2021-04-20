Игорь Артамонов назвал условие для самореализации молодежи

Глава Липецкой области Игорь Артамонов и руководитель Росмолодежи Александр Бугаев провели рабочую встречу, где обсудили специфику работы с молодежью и планы по проведению в регионе образовательных форумов.

Игорь Артамонов отметил, что региональный этап "Территория смыслов Липецк" пройдет в Задонском районе с 7 по 12 июня. Участникам предстоит развить и закрепить управленческие навыки, научиться работать в команде, создать проектные решения по формированию мест притяжения молодежи. Сегодня это крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает молодых профессионалов со всей страны из самых разных отраслей деятельности. Регистрация начнется в ближайшие дни и продлится до 31 мая 2021 года. В рамках Форума предусмотрен грантовый конкурс на поддержку молодежных инициатив.

Александр Бугаев определил предстоящий форум "Территория смыслов" как одну из основных региональных площадок для выстраивания диалога с современной молодежью.

- Проведение региональных этапов "Территории смыслов" - это хорошая практика, - отметил он. - Понятно, что запросы у всех разные и, прежде всего, они разные для местного актива. Мы должны разговаривать с молодыми людьми в понятной им среде.

Игорь Артамонов с этим согласился. Он подчеркнул, что важно учитывать интересы каждого молодого липчанина и давать возможности для развития и самореализации.

- Мы открыты для самых смелых идей и проектов, стараемся доводить необходимую информацию до целевой аудитории и грамотно выстраивать процесс взаимодействия. Только в этом случае можно получить хороший результат, - уверен Игорь Артамонов.

Он добавил, что проекты, которые планируются в Липецкой области уже предстоящим летом, позволят каждому молодому липчанину найти возможность для самореализации.

Игорь Артамонов отметил: не секрет, что летом многие молодые люди, имея массу времени, не знают, чем его занять. Поэтому в Липецкой области придумали тематические выходные в рамках форума #PROлето, и Игорь Артамонов рассказал, как они будут проводиться. К примеру, юные литераторы могут собираться вечерами и читать стихи и прозу, творческие люди, которые танцуют современные танцы - могут давать мини-концерты, любители современных искусств - участвовать в мастер-классах.

Кроме того, Игорь Артамонов предложил организовать в Липецкой области арт-резиденцию форума "Таврида". Переговоры по этому вопросу будут продолжены.