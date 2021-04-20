- Юрий Гагарин проложил путь к звездам, а мы продолжаем освоение космоса. На предприятии более 200 сотрудников связаны с производством продукции для космической отрасли - это почти десятая часть коллектива. Их профессионализм позволяет создавать уникальные технологии и продукцию, - рассказал генеральный директор ОНПП "Технология" Андрей Силкин (город Обнинск Калужской области).

В 2020 году предприятие произвело более 750 единиц наукоемкой продукции для космической отрасли. Продукция предназначена для комплектования ракет-носителей "Протон-М", "Ангара-А5", космических аппаратов различного назначения. В частности, партнерам было поставлено два комплекта обечаек головных обтекателей для ракет-носителей "Протон-М", один - для ракеты-носителя "Ангара-А5". Крупногабаритные изделия выполнены из полимерных композиционных материалов отечественного производства.

Для комплектования космических аппаратов выпущено 19 каркасов солнечных батарей, 94 панели терморегулирования суммарной площадью более 100 квадратных метров. Всего "Технология" изготовила комплектующие для 10 космических аппаратов различного назначения. Одним из ключевых проектов стало создание радиатора системы терморегулирования нового поколения, обладающего улучшенными параметрами. Применение сверхтеплопроводного углепластика вместо традиционных алюминиевых сплавов на 15 процентов снизило вес радиаторов без ущерба надежности и энергоэффективности всей конструкции. В настоящее время система, впервые реализованная в России, проходит летные испытания в составе космического аппарата "Арктика-М".

Благодаря применению композиционных материалов головные обтекатели ракет-носителей "Протон-М" стали легче на две тонны

Как рассказали в пресс-службе предприятия, в ходе четырех этапов модернизации благодаря применению композиционных материалов головные обтекатели ракет-носителей "Протон-М" стали легче на две тонны. В настоящее время на орбиту с комплектующими ОНПП "Технология" запущен 61 космический аппарат. Предприятие также является участником Международной программы "ЭкзоМарс" и проекта создания отечественного многоразового космического корабля "Орел".

Рязанские предприятия также не остаются в стороне от космических программ. Так, на протяжении 56 лет - с 1963 по 2019 год - завод "Красное знамя" занимался серийным выпуском бортовых приборов системы опорожнения баков и синхронизации (СОБИС) и аппаратуры системы опорожнения баков (СОБ) для ракет-носителей "Союз" и "Протон". В настоящее время предприятие выпускает приборы для ракеты-носителя "Ангара" и генераторы датчиков расхода компонентов ракетного топлива для ракеты-носителя "Союз", сообщили в региональном Министерстве промышленности и экономического развития.

В 1964 году в Рязани было создано Особое конструкторское бюро "Спектр". Оно прошло путь от отраслевой лаборатории при Рязанском радиотехническом институте до одного из ведущих современных предприятий страны в области автоматизации информационных и производственных процессов испытаний ракетно-космической техники. Сегодня ОКБ "Спектр" входит в состав одного из мировых лидеров ракетно-космической отрасли - компании АО "Ракетно-космический центр "Прогресс". Их автоматизированные технологии и системы использовались при модернизации космодромов Байконур и Плесецк, полигона Капустин Яр. 12 образцов систем и комплексов автоматизации испытаний развернуты на техническом и стартовом комплексах нового российского космодрома Восточный и успешно применяются при запусках ракеты-носителя "Союз-2". В настоящее время специалисты ОКБ совместно с РГРТУ, с которым предприятие плодотворно сотрудничает в данном направлении уже более 30 лет, выполняют работы по созданию уникальных систем обработки данных с космических аппаратов. Сотрудники участвуют в процессах обеспечения подготовки к пуску и пусков ракеты-носителя "Союз-2" и его модификаций ("Ангара", "Протон-М") на всех космодромах РФ и в Гвианском космическом центре.

Испытания в условиях невесомости - один из важнейших видов подготовки космонавтов. В России для воспроизведения режимов невесомости на базе модифицированного транспортного самолета Ил-76МД был разработан специальный борт Ил-76МДК. Конструкция этой летающей лаборатории позволяет выполнять полеты с воспроизведением режимов не только кратковременной невесомости, но и пониженной гравитации, включая лунную и марсианскую. Модернизацию первого "космического" самолета-лаборатории выполнили в Рязани на 360-м авиаремонтном заводе: обновили бортовое оборудование самолета, провели работы по обеспечению автономного энергосбережения и кондиционирования лабораторного отсека. После ремонта фюзеляж самолета снаружи покрасили специальными полиуретановыми лакокрасочными эмалями. Сегодня эта воздушная машина помогает готовить космонавтов.

Из космоса - на кухню

- Космическая отрасль - поставщик новых технологий. Одноразовые шприцы и GPS-навигация в вашем мобильнике, интернет и спутниковое телевидение - все это космические технологии. Отдача огромная, - подчеркнула в беседе с корреспондентом "РГ" главный хранитель Калужского музея истории космонавтики имени Циолковского Людмила Кутузова.

Антипригарное покрытие пришло к нам из космоса: тефлон, прежде чем появиться у нас на кухнях, был изобретен как теплоизоляционный материал для космических кораблей. А еще застежка-липучка и сублимированные продукты, уже упомянутые солнечные батареи и даже пылесос, теплоизоляционные материалы и полезная омега-3 в детском питании - все это родом из космоса. Благодаря исследованиям влияния невесомости и малоподвижности на организм человека российскими учеными были созданы специальные тренажеры для космонавтов, а потом по тем же принципам костюмы для реабилитации детей, страдающих ДЦП, и взрослых с болезнью Паркинсона. Космическая съемка сегодня помогает находить незаконные свалки, вырубки леса, следить за целевым использованием земель, обеспечивает дистанционный контроль строительных работ, состояния инфраструктуры и многое другое. И это только малая часть того, что перекочевало из космоса в нашу повседневную жизнь.

- Историю космонавтики собрать и показать в каком-то одном месте невозможно, - убеждена Людмила Кутузова. - Ее создавало множество ученых, конструкторов, предприятий - кооперация была по всей стране. Даже на Балабановской фабрике делали специальные спички для космонавтов.