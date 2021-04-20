Новости

Официально: Майкл Китон вернется к роли Бэтмена спустя почти 30 лет 12:25
"Ъ": Данные сотен российских компаний оказались в открытом доступе 12:22
Рябков: Говорить о встрече президентов России и США преждевременно 12:20
Видео: корабли и атомные подлодки Северного флота вышли в море 12:20
Формирование реестра льготников на лекарства завершится в этом году 12:18
Минцифры оценило риски перехода КИИ на отечественный софт 12:17
В Пермском крае МиГ-31 приземлился из-за сигнала о неисправности 12:16
Стартовали съемки фильма "Флэш". Опубликован первый тизер с логотипом 12:10
Рябков о возможной встрече Путина и Байдена: Вопрос в том, как будут вести себя США 12:07
Посол США подтвердил, что направляется в Вашингтон 12:06
Подлодка "Магадан" начала испытания 12:06
Киберпреступники атаковали пользователей Facebook в 84 странах 12:00
Названы самые популярные имена детей в Москве 11:57
В Приамурье восстановили подачу электроэнергии 11:54
Меркель: Германия приняла решение в пользу "Северного потока-2" 11:53
Посол Италии подтвердил, что летом страна может начать туристов из РФ 11:46
Завершено строительство первой квантовой сети в России 11:42
Рябков: Страны Запада осуществляют "фронтальную атаку" на Россию 11:41
Умер создатель образа Индианы Джонса Энтони Пауэлл 11:40
Власти Таиланда не отменят карантин для туристов в июле 11:36
В 2020 году в России предотвратили 44 теракта 11:27
Оперштаб: Еще 1583 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:27
Благодатный огонь доставят в Москву 1 мая 11:27
Антологию Финчера "Любовь. Смерть. Роботы" продлили на третий сезон 11:27
Мошенники обманули ветеранов и "детей войны" 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
20.04.2021 11:39
Рубрика: Общество

"Масло" волжского разлива

Как сегодня решается самая застарелая экологическая проблема Ярославля
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 84(8435)
Каждый месяц из дренажной системы, еще в 70-е годы прошлого века построенной на объекте накопленного экологического ущерба на месте бывшего сажевого завода в Ярославле, вакуумная машина откачивает больше шести тонн опасного канцерогена - так называемого зеленого масла. Сколько нефтепродукта из почвы попадает в текущую рядом Волгу, точно сказать невозможно. Одна из самых серьезных экологических проблем Ярославля, несмотря на пристальное внимание к ней в последнее время, пока от решения далека.

Круги на воде

Весна... В реки, ручьи, озера вместе с талым снегом с берегов потекло все, что там накопилось за зиму. А в некоторых случаях - накопилось за годы и десятилетия. Как, например, на правом берегу Волги в Ярославле, у Юбилейного автомобильного моста.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Водоснабжающая компания Кургана заплатит за загрязнение рек

Собственно, канцероген, пропитавший здешнюю почву в 30- 50-е годы XX столетия, просачивается в реку постоянно, но во время обильных дождей и паводков этот процесс ускоряется. В безветренную и пасмурную погоду с небольшой, высоко расположенной площадки на берегу хорошо видно, как на водной глади словно ниоткуда возникают и расплываются радужные кружочки: со дна тут и там поднимается нечто, расцвечивающее воду совершенно лишними для нее красками. Одни кружочки быстро и бесследно растворяются, уступая место другим. Да, обширного нефтяного пятна у берега нет, но вещество, в небольших вроде бы объемах всплывающее со дна, сквозь толщу отравленной земли просачивается постоянно, после чего уносится течением в сторону городского водозабора, расположенного всего в двух километрах от этого места.

Как "РГ" уже неоднократно писала, четыре гектара пропитанной нефтепродуктом земли на самом берегу Волги - наследие советской эпохи индустриализации. Для организованного в Ярославле в 1930-е годы производства покрышек требовались каучук и сажа. Последней шинников снабжал сажевый завод, для которого, в свою очередь, поставлялось сырье, содержащее полициклический ароматический углеводород. Из-за своего зеленоватого отблеска этот нефтепродукт в народе прозвали "зеленым маслом". Хранился он прямо на берегу Волги, где и располагался завод, причем не в специальных емкостях, а... в трех вырытых в земле огромных прудах. Для защиты почвы от возможного просачивания в нее "масла" стенки прудов обмазали глиной. Естественно, такая защита оказалась, мягко говоря, неэффективной.

Люди, принимающие решения, задумались о происходящем только в конце 1950-х годов: содержимое прудов тогда откачали в металлические резервуары, пруды засыпали, но ущерб природе за четверть века был нанесен колоссальный. По словам Сергея Капустина, бывшего заведующего лабораторией сажевого сырья ярославского НИИ "Техуглерод", занимавшегося проблемами производства и применения технического углерода (сажи), первые геологические изыскания в этом месте были проведены в 1970-е годы, после чего вдоль берега Волги на глубине около шести метров была построена дренажная лотковая система, а проще говоря, канава из бетонных плит, которая должна была собирать мигрирующий с паводковыми и грунтовыми водами нефтепродукт и преграждать ему путь к реке.

Каждый раз вакуумная машина откачиввает из дренажной системы около семи кубометров "масла"

В 1980-е годы, когда здесь провела масштабные изыскания очередная геологическая экспедиция, выяснилось, что в грунт попало примерно 16 тысяч тонн "зеленого масла", причем оно просочилось на глубину до 60 метров. Из чего следовало, что принятые меры в виде строительства дренажной канавы глубиной шесть метров, даже при ее протяженности в 1,2 километра, проблему, в общем, почти не решали.

По цистерне каждый месяц

Но именно на этой стадии борьба с "замаслившим" почвы нефтепродуктом застопорилась на долгие годы. Одна лишь старенькая дренажная канава защищает Волгу от опасного канцерогена и по сей день. Более того, в 1990-е годы и позднее она долгое время вообще оставалась бесхозной.

С 2019 года по договору с мэрией работу этой системы контролирует ярославская компания, занимающаяся переработкой промышленных отходов. Два раза в месяц через ревизионные колодцы ее представители проверяют уровень "зеленого масла" в дренажной системе, которое стекает туда вместе с водой, а раз в месяц приезжают на его откачку.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Абрамченко поручила расширить список предприятий-загрязнителей воздуха

- У нас есть специальный прибор и щуп. Мы опускаем его в колодец и измеряем высоту слоя нефтепродукта. Оборудование срабатывает за счет разницы удельного электрического сопротивления воды и "масла": когда щуп достигает воды, лампочка загорается. Нефтепродукт легче воды, он плавает сверху, - рассказывает директор компании Алексей Сапогов.

На откачке 14 апреля слой полициклической ароматики в колодце под Юбилейным мостом составлял 7,5 сантиметра. Этот показатель, по словам Алексея Евгеньевича, в среднем по году примерно одинаков из месяца в месяц. Каждый раз вакуумная машина откачивает из дренажной системы около семи кубометров "масла". В этот раз специалисты приехали с цистерной емкостью 8,8 куба и заполнили ее тоже полностью.

Потом на предприятии компании собранное вещество отделяется от механических примесей, остаточной воды, и в итоге из "зеленого масла" получают компонент топлива для котельных, на который, кстати, есть стабильный спрос. Закачанная вместе с ароматикой вода полностью очищается и сбрасывается в канализацию. Ту же воду, которая остается в дренажной канаве, забирает и очищает "Водоканал". И это, наверное, максимум, что на сегодня возможно сделать.

Все в планах

В 2018 году на территории бывшего сажевого завода очередные исследования по соглашению с правительством Ярославской области проводила столичная компания. На участке в 26,5 гектара она пробурила шесть скважин глубиной 50-56 метров, отобрала 102 пробы грунтов для исследований на физические свойства, 178 проб почв с поверхности, из скважин и донных отложений Волги, а также 12 проб природных вод для проведения химического анализа. Общее количество загрязненного грунта тогда было оценено в 6,6 миллиона тонн.

Но в итоге специалисты пришли к выводу, что необходимо проведение дополнительных изысканий для "изучения состава углеводородов в грунте, оконтуривания и фиксации массива загрязненных грунтов, а также составление геофильтрационной модели территории на предмет выбора технологии и разработки проекта сбора и утилизации загрязненных стоков".

В департаменте охраны окружающей среды тогда поясняли, что дополнительные комплексные инженерные изыскания продлятся около полугода. На втором этапе будут разработаны технологические решения по извлечению загрязнений, их обезвреживанию и рекультивации земель. Третий этап предусматривает собственно мероприятия по ликвидации источника загрязнения. Полностью реализовать проект планируется к 2024 году.

Фото: Пресс-служба Минэкологии РТ
В Татарстане вблизи детского лагеря произошел разлив нефти

Однако с лета 2018 года в этой проблемной точке Ярославля никаких инженерных изысканий больше не проводилось. На разных уровнях специалисты периодически обсуждают возможные технологические решения архисложной задачи, но и в этой части выбор до сих пор не сделан.

Предлагаемые технологии неприлично дороги и сложны. Например, термический метод утилизации, когда грунт обрабатывается в специальных печах, или метод так называемой отмывки грунта с применением реагента. Самый простой вариант, когда в запачканную нефтью землю запускаются некие прожорливые бактерии, в случае с полициклической ароматикой, по мнению ученых, увы, не сработает, поскольку это не первичный природный продукт, а искусственно созданный, и бактерии его просто "не едят".

По мнению Алексея Сапогова, разумнее всего делать выемку грунта для последующей его отмывки не сплошняком, а лишь в местах наибольшего скопления нефтепродукта и образования так называемых линз. Но, для того чтобы понять, где эти линзы с "маслом" находятся, надо опять же проводить подробную геологоразведку.

А пока ярославцам приходится довольствоваться регулярной откачкой канцерогена из дренажной системы. Что на фоне отсутствия должного внимания к проблеме на протяжении многих предыдущих лет уже выглядит как прорыв.

Компетентно

Дмитрий Пеньков, директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области:

- Для получения дополнительных экспертных рекомендаций правительство области в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды обратилось на кафедру международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО Министерства иностранных дел РФ с просьбой рассмотреть полученные результаты исследований и дать оценку возможности реализации имеющихся вариантов ликвидации объекта "зеленое масло". По мнению специалистов кафедры, наиболее комплексной технологией очистки почвогрунтов и грунтовых вод являются проекты, исключающие изъятие и перемещение загрязненного грунта. Также эксперты отметили необходимость проведения дополнительных инженерно-геологических, гидрологических и экологических изысканий. Данное заключение экспертов-экологов направлено в Минприроды России для организации взаимодействия по разработке проектно-сметной документации в целях дальнейшей ликвидации данного объекта негативного воздействия на окружающую среду.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль

Главное сегодня

Меркель: Германия приняла решение в пользу "Северного потока-2"
Путин назвал две темы Послания Федеральному собранию
В МИД РФ ответили на призыв экс-президента Эстонии не пускать россиян в ЕС
Трамп призвал к налаживанию отношений между США и Россией
Посол США в России "ненадолго" отлучится в Вашингтон на консультации
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19