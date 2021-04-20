Каждый месяц из дренажной системы, еще в 70-е годы прошлого века построенной на объекте накопленного экологического ущерба на месте бывшего сажевого завода в Ярославле, вакуумная машина откачивает больше шести тонн опасного канцерогена - так называемого зеленого масла. Сколько нефтепродукта из почвы попадает в текущую рядом Волгу, точно сказать невозможно. Одна из самых серьезных экологических проблем Ярославля, несмотря на пристальное внимание к ней в последнее время, пока от решения далека.

Круги на воде

Весна... В реки, ручьи, озера вместе с талым снегом с берегов потекло все, что там накопилось за зиму. А в некоторых случаях - накопилось за годы и десятилетия. Как, например, на правом берегу Волги в Ярославле, у Юбилейного автомобильного моста.

Собственно, канцероген, пропитавший здешнюю почву в 30- 50-е годы XX столетия, просачивается в реку постоянно, но во время обильных дождей и паводков этот процесс ускоряется. В безветренную и пасмурную погоду с небольшой, высоко расположенной площадки на берегу хорошо видно, как на водной глади словно ниоткуда возникают и расплываются радужные кружочки: со дна тут и там поднимается нечто, расцвечивающее воду совершенно лишними для нее красками. Одни кружочки быстро и бесследно растворяются, уступая место другим. Да, обширного нефтяного пятна у берега нет, но вещество, в небольших вроде бы объемах всплывающее со дна, сквозь толщу отравленной земли просачивается постоянно, после чего уносится течением в сторону городского водозабора, расположенного всего в двух километрах от этого места.

Как "РГ" уже неоднократно писала, четыре гектара пропитанной нефтепродуктом земли на самом берегу Волги - наследие советской эпохи индустриализации. Для организованного в Ярославле в 1930-е годы производства покрышек требовались каучук и сажа. Последней шинников снабжал сажевый завод, для которого, в свою очередь, поставлялось сырье, содержащее полициклический ароматический углеводород. Из-за своего зеленоватого отблеска этот нефтепродукт в народе прозвали "зеленым маслом". Хранился он прямо на берегу Волги, где и располагался завод, причем не в специальных емкостях, а... в трех вырытых в земле огромных прудах. Для защиты почвы от возможного просачивания в нее "масла" стенки прудов обмазали глиной. Естественно, такая защита оказалась, мягко говоря, неэффективной.

Люди, принимающие решения, задумались о происходящем только в конце 1950-х годов: содержимое прудов тогда откачали в металлические резервуары, пруды засыпали, но ущерб природе за четверть века был нанесен колоссальный. По словам Сергея Капустина, бывшего заведующего лабораторией сажевого сырья ярославского НИИ "Техуглерод", занимавшегося проблемами производства и применения технического углерода (сажи), первые геологические изыскания в этом месте были проведены в 1970-е годы, после чего вдоль берега Волги на глубине около шести метров была построена дренажная лотковая система, а проще говоря, канава из бетонных плит, которая должна была собирать мигрирующий с паводковыми и грунтовыми водами нефтепродукт и преграждать ему путь к реке.

Каждый раз вакуумная машина откачиввает из дренажной системы около семи кубометров "масла"

В 1980-е годы, когда здесь провела масштабные изыскания очередная геологическая экспедиция, выяснилось, что в грунт попало примерно 16 тысяч тонн "зеленого масла", причем оно просочилось на глубину до 60 метров. Из чего следовало, что принятые меры в виде строительства дренажной канавы глубиной шесть метров, даже при ее протяженности в 1,2 километра, проблему, в общем, почти не решали.

По цистерне каждый месяц

Но именно на этой стадии борьба с "замаслившим" почвы нефтепродуктом застопорилась на долгие годы. Одна лишь старенькая дренажная канава защищает Волгу от опасного канцерогена и по сей день. Более того, в 1990-е годы и позднее она долгое время вообще оставалась бесхозной.

С 2019 года по договору с мэрией работу этой системы контролирует ярославская компания, занимающаяся переработкой промышленных отходов. Два раза в месяц через ревизионные колодцы ее представители проверяют уровень "зеленого масла" в дренажной системе, которое стекает туда вместе с водой, а раз в месяц приезжают на его откачку.

- У нас есть специальный прибор и щуп. Мы опускаем его в колодец и измеряем высоту слоя нефтепродукта. Оборудование срабатывает за счет разницы удельного электрического сопротивления воды и "масла": когда щуп достигает воды, лампочка загорается. Нефтепродукт легче воды, он плавает сверху, - рассказывает директор компании Алексей Сапогов.

На откачке 14 апреля слой полициклической ароматики в колодце под Юбилейным мостом составлял 7,5 сантиметра. Этот показатель, по словам Алексея Евгеньевича, в среднем по году примерно одинаков из месяца в месяц. Каждый раз вакуумная машина откачивает из дренажной системы около семи кубометров "масла". В этот раз специалисты приехали с цистерной емкостью 8,8 куба и заполнили ее тоже полностью.

Потом на предприятии компании собранное вещество отделяется от механических примесей, остаточной воды, и в итоге из "зеленого масла" получают компонент топлива для котельных, на который, кстати, есть стабильный спрос. Закачанная вместе с ароматикой вода полностью очищается и сбрасывается в канализацию. Ту же воду, которая остается в дренажной канаве, забирает и очищает "Водоканал". И это, наверное, максимум, что на сегодня возможно сделать.

Все в планах

В 2018 году на территории бывшего сажевого завода очередные исследования по соглашению с правительством Ярославской области проводила столичная компания. На участке в 26,5 гектара она пробурила шесть скважин глубиной 50-56 метров, отобрала 102 пробы грунтов для исследований на физические свойства, 178 проб почв с поверхности, из скважин и донных отложений Волги, а также 12 проб природных вод для проведения химического анализа. Общее количество загрязненного грунта тогда было оценено в 6,6 миллиона тонн.

Но в итоге специалисты пришли к выводу, что необходимо проведение дополнительных изысканий для "изучения состава углеводородов в грунте, оконтуривания и фиксации массива загрязненных грунтов, а также составление геофильтрационной модели территории на предмет выбора технологии и разработки проекта сбора и утилизации загрязненных стоков".

В департаменте охраны окружающей среды тогда поясняли, что дополнительные комплексные инженерные изыскания продлятся около полугода. На втором этапе будут разработаны технологические решения по извлечению загрязнений, их обезвреживанию и рекультивации земель. Третий этап предусматривает собственно мероприятия по ликвидации источника загрязнения. Полностью реализовать проект планируется к 2024 году.

Однако с лета 2018 года в этой проблемной точке Ярославля никаких инженерных изысканий больше не проводилось. На разных уровнях специалисты периодически обсуждают возможные технологические решения архисложной задачи, но и в этой части выбор до сих пор не сделан.

Предлагаемые технологии неприлично дороги и сложны. Например, термический метод утилизации, когда грунт обрабатывается в специальных печах, или метод так называемой отмывки грунта с применением реагента. Самый простой вариант, когда в запачканную нефтью землю запускаются некие прожорливые бактерии, в случае с полициклической ароматикой, по мнению ученых, увы, не сработает, поскольку это не первичный природный продукт, а искусственно созданный, и бактерии его просто "не едят".

По мнению Алексея Сапогова, разумнее всего делать выемку грунта для последующей его отмывки не сплошняком, а лишь в местах наибольшего скопления нефтепродукта и образования так называемых линз. Но, для того чтобы понять, где эти линзы с "маслом" находятся, надо опять же проводить подробную геологоразведку.

А пока ярославцам приходится довольствоваться регулярной откачкой канцерогена из дренажной системы. Что на фоне отсутствия должного внимания к проблеме на протяжении многих предыдущих лет уже выглядит как прорыв.

Компетентно

Дмитрий Пеньков, директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области:

- Для получения дополнительных экспертных рекомендаций правительство области в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды обратилось на кафедру международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО Министерства иностранных дел РФ с просьбой рассмотреть полученные результаты исследований и дать оценку возможности реализации имеющихся вариантов ликвидации объекта "зеленое масло". По мнению специалистов кафедры, наиболее комплексной технологией очистки почвогрунтов и грунтовых вод являются проекты, исключающие изъятие и перемещение загрязненного грунта. Также эксперты отметили необходимость проведения дополнительных инженерно-геологических, гидрологических и экологических изысканий. Данное заключение экспертов-экологов направлено в Минприроды России для организации взаимодействия по разработке проектно-сметной документации в целях дальнейшей ликвидации данного объекта негативного воздействия на окружающую среду.