Как в столице стать донором?

По статистике, донорскую кровь пациентам в Москве переливают каждые пять минут. Только в прошлом году донорами стали более 85 тысяч человек. Из них свыше 31 тысячи москвичей попробовали себя в такой роли впервые. Об этом вчера журналистам рассказала главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.

Горожанам, готовым помочь незнакомым людям, положена компенсация на питание - это 1235 рублей. Плюс можно получить деньги (4080 рублей, если сдается цельная кровь). Однако большинство доноров, говорит Майорова, помогают безвозмездно.

Стать им может любой совершеннолетний гражданин России или человек, проживающий в нашей стране на законных основаниях больше года. Главное условие - не должно быть медицинских противопоказаний. Отказать в сдаче крови могут тем, кто болен ВИЧ или гепатитом, а также страдает хроническими заболеваниями - например, язвенной болезнью желудка. Решение об отводе, временном или пожизненном, принимают врачи-трансфузиологи.

Перед сдачей крови, по словам Ольги Майоровой, нужно обязательно поесть. Это должен быть легкий углеводный завтрак. Например, каша на воде, фрукты, чай с печеньем. Никаких молочных или жирных продуктов. После донации важно отдохнуть - посидеть спокойно 15-20 минут, выпить воды, чай или сок и только потом идти по своим делам.

Регулярное донорство, отмечает врач, держит в тонусе собственное здоровье. Если периодически сдавать кровь, снижается риск инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Меняется и в лучшую сторону состав крови.

Кстати

Сдать кровь в Москве можно в 15 медицинских организациях. Список адресов и контактов опубликован на сайте департамента здравоохранения - mosgorzdrav.ru. Для доноров же, перенесших COVID-19 и желающих сдать плазму для больных, с 9.00 до 19.00 работает телефон горячей линии: +7 (495) 870-45-16.