Новости

Официально: Майкл Китон вернется к роли Бэтмена спустя почти 30 лет 12:25
"Ъ": Данные сотен российских компаний оказались в открытом доступе 12:22
Рябков: Говорить о встрече президентов России и США преждевременно 12:20
Видео: корабли и атомные подлодки Северного флота вышли в море 12:20
Формирование реестра льготников на лекарства завершится в этом году 12:18
Минцифры оценило риски перехода КИИ на отечественный софт 12:17
В Пермском крае МиГ-31 приземлился из-за сигнала о неисправности 12:16
Стартовали съемки фильма "Флэш". Опубликован первый тизер с логотипом 12:10
Рябков о возможной встрече Путина и Байдена: Вопрос в том, как будут вести себя США 12:07
Посол США подтвердил, что направляется в Вашингтон 12:06
Подлодка "Магадан" начала испытания 12:06
Киберпреступники атаковали пользователей Facebook в 84 странах 12:00
Названы самые популярные имена детей в Москве 11:57
В Приамурье восстановили подачу электроэнергии 11:54
Меркель: Германия приняла решение в пользу "Северного потока-2" 11:53
Посол Италии подтвердил, что летом страна может начать туристов из РФ 11:46
Завершено строительство первой квантовой сети в России 11:42
Рябков: Страны Запада осуществляют "фронтальную атаку" на Россию 11:41
Умер создатель образа Индианы Джонса Энтони Пауэлл 11:40
Власти Таиланда не отменят карантин для туристов в июле 11:36
В 2020 году в России предотвратили 44 теракта 11:27
Оперштаб: Еще 1583 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:27
Благодатный огонь доставят в Москву 1 мая 11:27
Антологию Финчера "Любовь. Смерть. Роботы" продлили на третий сезон 11:27
Мошенники обманули ветеранов и "детей войны" 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
20.04.2021 11:44

Езда на грани фола

Текст: Наталья Агре (Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 84(8435)
В России есть несколько городов-миллионников, где проблемы с транспортным комплексом фактически решены. Это столица страны и столицы некоторых регионов, например Нижний Новгород. Хорошие показатели у Московской и Калужской областей.

Еще пять - десять лет назад транспортная система в этих городах была слабо контролируемой с точки зрения как экономики, так и, что важнее, безопасности. По улицам курсировали автобусы непонятной принадлежности, порой в плохом состоянии. Пассажиры маршруток передавали наличные водителю, зачастую прямо на ходу.

Фото: Калининская АЭС
Школьники и студенты Удомли получили бесплатные автобусные проездные

Добиться успехов помогли переход к цивилизованному бизнесу на базе транспортного предприятия, которое имеет мощные ресурсы и административную поддержку; модернизация транспортного парка и автобусных остановок; профессиональная подготовка водителей; простая система оплаты через валидаторы; единый брендинг.

К сожалению, в большинстве регионов, особенно удаленных от центра, остро стоит проблема недостаточной организации транспортного сообщения. Всевозможные автобусы не подчинены единой системе, вследствие того что около 60 процентов парка остается в собственности физических лиц. Это позволяет держать бизнес в тени - снижать налоговую базу и степень ответственности при нарушении правил эксплуатации, ведь штрафы для физлиц ниже.

Изменить ситуацию можно, развивая транспортные предприятия, которые обладают достаточными ресурсами для содержания техники и подготовки водителей. Это гарантирует безопасность, прозрачность бизнеса - и легальные рабочие места.

Около 60 процентов парка пассажирского транспорта - в собственности физических лиц

По схожему пути идут, например, при организации школьных перевозок в Калужской области. Было создано специальное предприятие, которое занимается именно этим.

Но в большинстве субъектов РФ пока мало крупных или средних предприятий, занимающихся перевозками. Больше распространены малые фирмы, которые крайне сложно контролировать. Да и им самим тяжело вести прибыльный бизнес: в парке часто условные две "газели" и два водителя. При поломке машины или болезни сотрудника предприятие уже не может обслуживать маршрут. Бизнес на грани фола... Не стоит забывать и о серых схемах, когда оплата проезда осуществляется наличными.

Фото: Ирина Трофимова
Новации Яргорэлектротранса обернулись сбоями в работе

Естественно, есть варианты коррекции такого сценария: например, система брутто-контрактов, когда организация получает плату не за каждого пассажира, а за пробег транспорта. Заказчик (государство) покрывает стоимость пробега по маршруту, а исполнитель принимает деньги от пассажиров и возвращает их в бюджет. То есть из казны оплачивается искомый километраж, который заранее известен бизнесу. Примерный расчет таков: есть маршрут - условные 100 метров, которые за день проезжают 10 раз. Получается тысяча метров - за пробег этого расстояния и будет произведена оплата.

Подобная система может быть выгодна бизнесу, поскольку она не зависит от пассажирского фактора: популярности маршрута, погоды, дней недели и прочих условий. Для властей это также удобно - поездки будут гарантированно совершены.

Но брутто-контракты могут улучшить ситуацию на рынке перевозок, если будут решены фундаментальные проблемы отрасли. И одна из острейших в их числе, повторюсь, - то, что грузо-пассажирский транспорт находится в собственности физических лиц. Единственная причина, по которой человек покупает автобус или грузовик, - занятие предпринимательской деятельностью. Люди имеют законное право владеть таким транспортным средством, но используют это право для того, чтобы вести не вполне законный бизнес. Взять хотя бы уровень ответственности: одно и то же нарушение обойдется обычному водителю в три тысячи рублей, а юридическому лицу - в 300 тысяч.

Маленькие игроки тянут отрасль перевозок ко дну

И все бы еще ничего, если бы транспортные средства были зарегистрированы на физлица давно, а сейчас их процент сокращался. Но доля таких владельцев с каждым годом только растет.

Если же право владения грузо-пассажирским транспортом для граждан отменить, человек будет вынужден зарегистрировать фирму или продать свою машину и при желании продолжать заниматься той же деятельностью, но уже как наемный работник в крупной профессиональной транспортной организации. В результате обеление транспортной сферы может произойти достаточно быстро. Пример "Мосгортранса" ясно показывает, на каком уровне должен находитсся общественный транспорт. Разумеется, этого может достичь только большая адекватная компания. Подобная структура не должна увеличить нагрузку на муниципалитет: ему будет гораздо проще взаимодействовать с крупным бизнесом, нежели с множеством небольших слабо контролируемых предприятий.

В Петербурге в общественном транспорте откажутся от кондукторов

Итак, на мой взгляд, нужно на законодательном уровне запретить физическим лицам владение грузопассажирским транспортом. Это непростое и кардинальное решение, но оно должно быть принято. Когда проблема будет решена, станет возможно инвестировать в развитие индустрии перевозок, делать все процессы в ней легальными и более цивилизованными. Если мы говорим о крупном предприятии, которому поручаются городские перевозки, то контрольный пакет его акций должен находиться у государства. И конечно, необходимо серьезное регулирование всех участников рынка. Маленькие игроки с минимальной степенью ответственности тянут отрасль перевозок ко дну.

Безусловно, упорядочить сферу транспортного обслуживания - дело непростое и небыстрое. Но подвижки есть. И решения, которые зарекомендовали себя в крупных городах, нужно распространять во всех регионах.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Меркель: Германия приняла решение в пользу "Северного потока-2"
Путин назвал две темы Послания Федеральному собранию
В МИД РФ ответили на призыв экс-президента Эстонии не пускать россиян в ЕС
Трамп призвал к налаживанию отношений между США и Россией
Посол США в России "ненадолго" отлучится в Вашингтон на консультации