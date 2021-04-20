В свое время кондитерская компания из Кореи построила завод в Боровском районе Калужской области. Наверное, самое известное изделие, которое здесь выпускается, - печенье "Чоко пай". Долгое время ничто не предвещало неприятностей: договоры о поставках лакомства были заключены с крупнейшими российскими торговыми сетями, товар реализовывался. Однако в какой-то момент ритейлеры перестали оплачивать поставленную продукцию. Корейские бизнесмены подали иски в Арбитражный суд о взыскании задолженности. И... проиграли. Как оказалось, ответчики - дочерние предприятия крупных торговых сетей - никаких договоров с "Лотте КФ Рус" не заключали, товара не получали и, следовательно, ничего за него не должны.
Корейские кондитеры заподозрили, что у них на руках поддельные документы о поставках, и обратились в правоохранительные органы. Следователи допросили свидетелей, изучили переписку по электронной почте, в конечном итоге им удалось установить фактических получателей и перевозчиков товара и получить другие доказательства хищения.
Выяснилось, что аферой занимались начальник отдела сетевых продаж ООО "Лотте КФ Рус" Антон Т., его подчиненный Максим Г. и их знакомый, московский юрист Игорь Б., выступавший доверенным лицом "дочек" крупных ритейлеров. По поддельным документам подельники получали товар и отправляли его мелким дистрибьюторам Центрального региона и частным предпринимателям Северного Кавказа.
- Расследование этого уголовного дела носило межрегиональный характер. Следователи СК России при оперативной поддержке УЭБ и ПК УМВД России по Калужской области совершили ряд командировок в Смоленскую, Рязанскую, Московскую области, Краснодарский край, регионы Северного Кавказа, установили перевозчиков и реальных получателей товара. В ходе производства по уголовному делу допросили свидетелей, изучили большой объем переписки по электронной почте, которая только по одному из адресов составила более 24 тысяч писем. Сложность в расследовании была связана и с тем, что злоумышленники начали незаконную деятельность еще в 2010 году.
Обвиняемые вины не признавали и уверяли, что накосячили корейцы. Иностранцев допросили с помощью полиграфа, оказалось - они ни при чем. Соучастники действовали внутри организации, поэтому смогли уничтожить и подменить ряд документов. Несмотря на это, следователи получили достаточно доказательств. Суд признал Игоря Б. и Максима Г. виновными в мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путем, а также удовлетворил иск о взыскании с осужденных суммы ущерба. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.