В Калужской области вынесен приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере, от которого пострадала корейская кондитерская фирма "Лотте КФ Рус". Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум из них - москвичам Игорю Б. и Максиму Г., они отправятся в колонию на девять и семь лет соответственно. Третий подельник, также житель столицы, объявлен калужскими следователями в международный розыск.

В свое время кондитерская компания из Кореи построила завод в Боровском районе Калужской области. Наверное, самое известное изделие, которое здесь выпускается, - печенье "Чоко пай". Долгое время ничто не предвещало неприятностей: договоры о поставках лакомства были заключены с крупнейшими российскими торговыми сетями, товар реализовывался. Однако в какой-то момент ритейлеры перестали оплачивать поставленную продукцию. Корейские бизнесмены подали иски в Арбитражный суд о взыскании задолженности. И... проиграли. Как оказалось, ответчики - дочерние предприятия крупных торговых сетей - никаких договоров с "Лотте КФ Рус" не заключали, товара не получали и, следовательно, ничего за него не должны.

Корейские кондитеры заподозрили, что у них на руках поддельные документы о поставках, и обратились в правоохранительные органы. Следователи допросили свидетелей, изучили переписку по электронной почте, в конечном итоге им удалось установить фактических получателей и перевозчиков товара и получить другие доказательства хищения.

Выяснилось, что аферой занимались начальник отдела сетевых продаж ООО "Лотте КФ Рус" Антон Т., его подчиненный Максим Г. и их знакомый, московский юрист Игорь Б., выступавший доверенным лицом "дочек" крупных ритейлеров. По поддельным документам подельники получали товар и отправляли его мелким дистрибьюторам Центрального региона и частным предпринимателям Северного Кавказа.

Соучастники смогли уничтожить и подменить ряд документов

- Расследование этого уголовного дела носило межрегиональный характер. Следователи СК России при оперативной поддержке УЭБ и ПК УМВД России по Калужской области совершили ряд командировок в Смоленскую, Рязанскую, Московскую области, Краснодарский край, регионы Северного Кавказа, установили перевозчиков и реальных получателей товара. В ходе производства по уголовному делу допросили свидетелей, изучили большой объем переписки по электронной почте, которая только по одному из адресов составила более 24 тысяч писем. Сложность в расследовании была связана и с тем, что злоумышленники начали незаконную деятельность еще в 2010 году.

Обвиняемые вины не признавали и уверяли, что накосячили корейцы. Иностранцев допросили с помощью полиграфа, оказалось - они ни при чем. Соучастники действовали внутри организации, поэтому смогли уничтожить и подменить ряд документов. Несмотря на это, следователи получили достаточно доказательств. Суд признал Игоря Б. и Максима Г. виновными в мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путем, а также удовлетворил иск о взыскании с осужденных суммы ущерба. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.