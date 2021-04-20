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20.04.2021 10:58
Рубрика: Происшествия

Мошенники обманули ветеранов и "детей войны"

Текст: Михаил Фалалеев

Руководитель потребительского кооператива "Цитадель" организовал кощунственную аферу. Кооператив оказался так называемой финансовой пирамидой, специально нацеленной на обман ветеранов и льготной категории граждан - "детей войны". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Мошенники приурочили свою схему к подготовке к 75-летию Победы.

Фото: iStock
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Полицейские выяснили, что представитель правления потребительского кооператива "Цитадель" 4 марта арендовала офис в Бизнес-центре "Велка Плаза". В кооперативе действовало 4 департамента, в каждом по 8 - 10 менеджеров, которые обзванивали пожилых людей. Сотрудники кооператива "Цитадель" от имени движения "Волонтеры Победы" приглашали в офис пенсионеров и предлагали им внести деньги под высокие процентные ставки, которые определялись в индивидуальном порядке.

Сделка оформлялась договором передачи личных сбережений в потребительский кооператив "Цитадель" на срок от 3 месяцев до 1 года.

Чтобы войти в доверие к потенциальным клиентам, сотрудники компании выдавали себя за участников всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Они предлагали бесплатные туристические и санаторно-курортные путевки, бытовую технику, причем для их получения необходимо было приехать к ним в офис. Пенсионерам вручали сувенирную продукцию с символикой Дня Победы, подарочные наборы. После получения денег от пожилых людей представители кооператива переставали выходить на связь.

Кстати, заявление в полицию подала руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" О. Амельченкова. Это движение к афере никакого отношения не имеет.

Сотрудниками полиции во время обыска в офисе потребительского кооператива "Цитадель" изъяты договоры передачи личных сбережений, квитанции к приходным кассовым ордерам, мобильные телефоны, базы данных телефонных номеров и другая документация кооператива. Изъяты учредительные документы организаций Потребительский кооператив "Разумный выбор" и ООО "Капитал Плюс", руководители которых уже являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

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