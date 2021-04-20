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20.04.2021 12:38
Рубрика: Происшествия

Московская полиция предупредила об ответственности за незаконные акции

Текст: Александр Степанов

Московская полиция просит граждан воздержаться от участия в несанкционированных мероприятиях в столице и предупреждает, что проведение таких акций незаконно.

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Как сообщили в Главном управлении МВД России по Москве, в интернете сейчас распространяются призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре столицы. В столичной полиции подчеркнули, что эти мероприятия не согласованы органами исполнительной власти. Там напомнили, что в Москве сейчас введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий. В ГУ МВД отметили, что проведение несогласованных публичных мероприятий планируется вблизи зданий, где находятся органы государственной власти, что запрещено законом.

Кроме того, там напомнили, что при массовом скоплении людей возрастает риск заражения коронавирусом, и призвали не подвергать угрозе свое здоровье и личную безопасность.

В столичной полиции подчеркнули, что будут предприняты все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка и соблюдения законодательства. Все нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

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