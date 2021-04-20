Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Сергей Бабкин 
09:45 20.04.2021

Названы самые дорогие съемные квартиры в Москве

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Риелторы составили рейтинг самых дорогих арендных квартир в Москве. Как сообщили в пресс-службе "ИНКОМ-Недвижимость", месяц проживания в элитных локациях обойдется от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Развитие наемного жилья предложено сделать частью нацпроекта

Топ-5 открывает 4-комнатная квартира в Коробейниковом переулке. Площадь - 220 квадратных метров, все оформлено в стиле неоклассицизма и с отдельными элементами барокко. Жить в таких условиях можно за полмиллиона рублей в месяц.

Пентхаус из пяти комнат в элитном районе Раменки сдается за 590 тысяч рублей. Гостиная, столовая и кухня объединены, на втором ярусе есть зимний сад. За 600 тысяч рублей можно провести месяц в апартаментах в "Москве-Сити".

В ЖК "Квартал на Ленинском" в 670 тысяч оценили ставку аренды пентхауса с террасой. Лот примечателен кухней-гостиной с роялем и собственной сауной. В том же доме сдается пентхаус - лидер рейтинга. Его площадь достигает почти 500 квадратных метров. Все оформлено в стиле хай-тек. Стоимость аренды - миллион рублей.

Сейчас читают

Ипотека
19.04.2021

Семьям с детьми предоставят льготную ипотеку на строительство домов

Семьям с детьми предоставят льготную ипотеку на строительство домов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес изменения в программу "Семейная ипотека". Теперь семьи с детьми смогут взять ее и на строительство домов. "Рассчитываем, что 20 тысяч семей смогут улучшить жилищные условия", - отметил председатель правительства

Жилая недвижимость
18.04.2021

В правительстве создан штаб по анализу роста цен на жилье

В правительстве создан штаб по анализу роста цен на жилье

Штаб по анализу роста цен на жилье поручил создать вице-премьер Марат Хуснуллин. В него войдут представители минстроя, ФАС и Главгосэкспертизы. ФАС проведет детальную проверку, чтобы определить все причины увеличения стоимости

Банки
15.04.2021

Сбербанк снизил ставку по программе льготной ипотеки

Сбербанк снизил ставку по программе льготной ипотеки

Сбербанк снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5,75 процента годовых при регистрации сделки в электронном виде. Снижение составило 0,35 процентных пункта. Снижение ставок поможет россиянам приобрести жилье на выгодных условиях до завершения программы 1 июля, отмечают в банке