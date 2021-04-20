Названы самые дорогие съемные квартиры в Москве

Риелторы составили рейтинг самых дорогих арендных квартир в Москве. Как сообщили в пресс-службе "ИНКОМ-Недвижимость", месяц проживания в элитных локациях обойдется от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Топ-5 открывает 4-комнатная квартира в Коробейниковом переулке. Площадь - 220 квадратных метров, все оформлено в стиле неоклассицизма и с отдельными элементами барокко. Жить в таких условиях можно за полмиллиона рублей в месяц.

Пентхаус из пяти комнат в элитном районе Раменки сдается за 590 тысяч рублей. Гостиная, столовая и кухня объединены, на втором ярусе есть зимний сад. За 600 тысяч рублей можно провести месяц в апартаментах в "Москве-Сити".

В ЖК "Квартал на Ленинском" в 670 тысяч оценили ставку аренды пентхауса с террасой. Лот примечателен кухней-гостиной с роялем и собственной сауной. В том же доме сдается пентхаус - лидер рейтинга. Его площадь достигает почти 500 квадратных метров. Все оформлено в стиле хай-тек. Стоимость аренды - миллион рублей.