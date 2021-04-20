Названы самые популярные имена детей в Москве

Самыми популярными именами для новорожденных москвичей в этом году стали Александр и Анна, сообщает официальный портал правительства и мэра столицы.

Александр - одно из самых распространенных имен в Москве еще с 1960-х годов. Остается оно в лидерах рейтинга и сегодня. Далее по популярности идут имена Максим и Михаил. Новорожденных девочек чаще всего называют Аннами, Софиями и Мариями.

В ЗАГС отмечают, что популярность набирают давно забытые имена. Например, Ярослав, Гордей, Серафим, Есения и Злата. Среди необычных имен у родителей новорожденных девочек популярны Стефания, Тея, Евангелина, Амалия, Ариана, у родителей мальчиков - Христофор, Адемар и Роберт.