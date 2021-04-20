С началом высокого сезона растениеводы традиционно расширяют набор персонала. Причем делают они это активнее, чем год назад. В целом по стране количество вакансий в группе профессий "Производство, сырье, сельское хозяйство" в марте 2021-го было вдвое больше, чем в марте 2020-го. В Воронежской области объем предложения вырос в 2,4 раза, свидетельствуют данные платформы "Авито Работа".

Увеличение числа вакансий отмечено не только в южных и черноземных регионах, но и на Урале, в Сибири и Поволжье. Лидером по динамике оказался Новосибирск, где сейчас опубликовано в три раза больше предложений о работе в данной категории, чем годом ранее. Воронежская область - на шестом месте.

Требуются агрономы и агроинженеры, механизаторы и трактористы, а также все виды рабочих - в теплицах, садах, на овощных плантациях...

Конкуренция среди соискателей в Воронежской области увеличилась на 122 процента. По этому показателю регион занимает второе место в стране. Однако кандидатов интересуют прежде всего вакансии с высоким уровнем зарплаты. А таких в аграрной и производственной сферах не так много, как хотелось бы. Медианная зарплата в Воронежской области, как и в среднем по стране, за год выросла на 17 процентов. Но в абсолютном выражении это всего 35 тысяч рублей. Такой же уровень дохода предлагают работникам отрасли в Рязанской области.

Аналитики платформы сделали выборку самых высокооплачиваемых сезонных вакансий в АПК для Черноземья. Так, 50 тысяч рублей в месяц обещают трактористу в селе Беляеве Усманского района Липецкой области. Трудиться предстоит на полях с клубникой и малиной и в саду. Работодатель ищет опытного специалиста, готового к переезду. Аналогичная зарплата значилась в вакансии для агронома со знанием английского языка. Специалист должен был бы объезжать поля, управляя системами орошения. К моменту публикации это объявление уже сняли. Закрыли, по всей видимости, и привлекательную вакансию сборщика шампиньонов с доходом около 43 тысяч рублей в месяц.

По данным Россельхозбанка, в тройку самых востребованных профессий весны-2021 вошли трактористы, агрономы и овощеводы. На отраслевой платформе "Свое Фермерство" количество вакансий выросло на треть. Причем на самые дорогие позиции трактористов большинство работодателей (70 процентов) готово было нанять и людей без опыта. В нескольких селах - правда, за пределами Центрального федерального округа - обещали платить от 170 до 250 тысяч в месяц. Зарплата до 150 тысяч рублей встречалась в объявлениях о поиске агрономов, в том числе молодых, с небольшим стажем.

Конкуренция среди соискателей в Воронежской области увеличилась на 122 процента

- Предложения для специалистов, обладающих навыками работы с современной сельскохозяйственной техникой или знаниями агротехнологий, соответствуют уровню зарплат в высокотехнологичных отраслях, - подчеркнула директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

А вот в вакансиях для овощеводов, сборщиков ягод и грибов значились все те же 35-40 тысяч.

- Аграрная отрасль - одна из немногих сфер, где потребность в работниках не снижалась весь кризисный год. В стране по-прежнему наблюдается дефицит трудовых мигрантов, которые до 2020 года составляли большинство рабочей силы в производстве и сельском хозяйстве. Компании повышают уровень вознаграждения с целью привлечь местных жителей, однако ситуация остается напряженной, - отметил управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.

Если мигрантские вакансии в сельском хозяйстве будут заполняться россиянами за счет повышения зарплат, это неминуемо отразится на стоимости овощей, фруктов и ягод, предупреждают эксперты.

- Можно направлять в поля студентов аграрных вузов, включая все факультеты, - что называется, понюхать пороху, - предложил начальник отдела развития продуктов компании "Август" (производит пестициды, имеет собственные хозяйства) Дмитрий Белов. - Такая полевая практика способна подтолкнуть инновационную активность. Ведь будущие специалисты, увидев, как нелегок труд полевода, будут думать, как его упростить и улучшить.

Идею организовать сельхозотряды из студентов уже обсуждали на Тамбовщине.

Между тем работодатели думают и о том, как повысить качество подготовки специалистов - как по аграрным специальностям, так и по смежным (химики, биологи, технологи). Помимо участия бизнеса в формировании учебных программ, необходимо и совершенствование образовательных стандартов начиная со школ, считают представители отрасли. Стандарты в последние годы менялись не раз, но на знаниях учащихся это если и сказалось, то не лучшим образом, сетуют аграрии.

Успешные предприятия отрасли активно сотрудничают с вузами, организуют стажировки, вводят особые стипендии. За лучших выпускников разворачивается борьба. Агрономов, к примеру, берут не только для работы непосредственно в полях, но и в качестве помощников-технологов, а также менеджеров по продажам семян, удобрений, средств защиты растений. Ведь нужно не просто рассказать клиентам о своем товаре, а подобрать нужные именно для их ситуации лекарство, дозировку, схему применения.

- Отдельных редких специалистов - например, по развитию и продвижению продуктовой линейки - в готовом виде на рынке труда практически не существует. Чтобы уметь анализировать запросы аграриев и одновременно понимать, в каких препаратах назревает потребность, сотрудник обязан быть специалистом по защите растений и обладать знаниями по маркетингу, - подчеркнула директор "Августа" по персоналу Роза Сухорукова.

Все чаще в сельском хозяйстве требуются айтишники. Это связано с цифровизацией бизнес-процессов, переходом на платформу SAP. Еще недавно консультанты такого профиля были в дефиците, поскольку в вузах их не готовили. С переходом крупного и среднего бизнеса на SAP произошли подвижки и среди соискателей.

- 10 лет назад подбирать высококвалифицированный персонал было трудно, в особенности по узким специализациям. Сейчас острота проблемы снизилась, - добавила Сухорукова. - Уровень выпускников сельскохозяйственных вузов до недавнего времени нас несколько разочаровывал. Однако в последние два-три года мы видим тенденцию к позитивным изменениям.

Тем временем

В Воронежской области уже не первый год проводятся смены Всероссийского студенческого сельхозотряда "МоСт" ("Молочный стандарт"). Принимает их компания "ЭкоНиваАгро". Студентам обеспечивают проезд до молочного комплекса и питание, а также зарплату (от 15 тысяч рублей). Бойцов набирают на профильных факультетах в вузах разных регионов. Так, с 25 января по 25 марта 2021 года на ферме работали начинающие ветеринары из отряда "Айболит" Брянского государственного аграрного университета. Они помогали специалистам в родильном отделении и в телятнике. В рамках студенческих смен можно также получать опыт механизированных работ, трудиться на заводе по переработке молока или в экономической службе предприятия. Подобные оплачиваемые стажировки устраивают и другие агрофирмы - брянцев, например, этим летом зовут на Кубань, в Крым и на предприятия родной области.