Пожениться и развестись в Москве можно будет в центре "Мои документы"

Постановление о внедрении в городе такой услуги подписал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства Москвы.
Напомним, именно в центрах "Мои документы" москвичи сейчас регистрируют рождение своих детей. К тому же, если родители ребенка не состоят в браке, то там же они могут одновременно получить и услугу по установлению отцовства. В МФЦ идут горожане и по печальному поводу, регистрируя смерть близкого человека. И даже заявление на государственную регистрацию заключения брака, как и его расторжения, можно было до сих пор подать там же. А вот регистрироваться приходилось идти все равно в отдел ЗАГС. Даже если невеста не хотела или не могла по каким-то причинам надевать в этот день фату и белое платье, дорога к семейному очагу была все равно одна.
Теперь же - не хотите праздника? И не надо. В центре "Мои документы" распишут быстро, в удобное для вас время. Например, перед работой. "Услуга будет предоставляться гражданам РФ во флагманских центрах, а также в других МФЦ, где для этого есть соответствующие условия", - говорится в постановлении правительства Москвы. Там же, в МФЦ, можно будет и расторгнуть несложившейся союз. Для этого супругам, у которых нет детей, достаточно подать совместное заявление по взаимному согласию. Но это лишь в случае, если их брак был заключен в Москве, либо супруги или хотя бы один из них проживают в столице.
Можно МФЦ будет получить повторные свидетельства (справки) о государственной регистрации актов гражданского состояния. С заявлениями о государственной регистрации рождения или смерти в центры "Мои документы" смогут обращаться и юридические лица, например, медицинские организации, органы опеки и попечительства.
Расширенный перечень услуг в центрах "Мои документы" планируется внедрять в этом году поэтапно. Первые 47 МФЦ предложат их москвичам уже с 31 мая, еще 87 - с 28 июня, во всех 127- с 26 июля.