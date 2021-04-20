Пожениться и развестись в Москве можно будет в центре "Мои документы"

Женятся в Москве по разному. Кто-то традиционно снимает шикарный ресторан, куда приглашает на свой праздник не одну сотню гостей. Выбирает при этом еще и необычную площадку для самого бракосочетания: дворец, музей или даже стадион. Можно добавить к этому еще красивую дату: например, 21.02.2021. Ну, а если для молодоженов главное не свадьба, а просто любовь и крепкая семья, расписаться теперь можно будет и по-будничному в центрах "Мои документы".

Постановление о внедрении в городе такой услуги подписал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства Москвы.

Напомним, именно в центрах "Мои документы" москвичи сейчас регистрируют рождение своих детей. К тому же, если родители ребенка не состоят в браке, то там же они могут одновременно получить и услугу по установлению отцовства. В МФЦ идут горожане и по печальному поводу, регистрируя смерть близкого человека. И даже заявление на государственную регистрацию заключения брака, как и его расторжения, можно было до сих пор подать там же. А вот регистрироваться приходилось идти все равно в отдел ЗАГС. Даже если невеста не хотела или не могла по каким-то причинам надевать в этот день фату и белое платье, дорога к семейному очагу была все равно одна.

Теперь же - не хотите праздника? И не надо. В центре "Мои документы" распишут быстро, в удобное для вас время. Например, перед работой. "Услуга будет предоставляться гражданам РФ во флагманских центрах, а также в других МФЦ, где для этого есть соответствующие условия", - говорится в постановлении правительства Москвы. Там же, в МФЦ, можно будет и расторгнуть несложившейся союз. Для этого супругам, у которых нет детей, достаточно подать совместное заявление по взаимному согласию. Но это лишь в случае, если их брак был заключен в Москве, либо супруги или хотя бы один из них проживают в столице.

Можно МФЦ будет получить повторные свидетельства (справки) о государственной регистрации актов гражданского состояния. С заявлениями о государственной регистрации рождения или смерти в центры "Мои документы" смогут обращаться и юридические лица, например, медицинские организации, органы опеки и попечительства.

Расширенный перечень услуг в центрах "Мои документы" планируется внедрять в этом году поэтапно. Первые 47 МФЦ предложат их москвичам уже с 31 мая, еще 87 - с 28 июня, во всех 127- с 26 июля.