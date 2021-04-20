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20.04.2021 18:06
Рубрика: Экономика

Собянин: До конца года в столице будет сдано 20 новых спорткомплексов

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Свыше 140 спортивных объектов - больших и маленьких, построено в столице за последнее десятилетие. До конца текущего года к ним добавятся еще 20. Это ледовые дворцы и ФОКи по месту жительства, футбольные поля и борцовские залы. Об этом сообщил журналистам сегодня мэр Сергей Собянин, осматривая на юго-западе города ход строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий спортивной гимнастикой центра "Самбо-70".

Казалось бы, зачем гимнастика нужна борцам? Но центр "Самбо-70" - не чисто борцовский. За полвека своего существования кого он только не готовил! Естественно, и борцов - самбистов, каратистов, дзюдоистов… Причем не просто любителей, но и призеров международных олимпиад. Его воспитанники достойно представляют свой центр так же на международных соревнованиях по легкой атлетике, фигурному катанию, футбольных чемпионатах. Приносит золото им и гимнастика - и спортивная, и художественная. А вот современный специализированный центр для занятий этим видом спорта, отметил Собянин, за последние десять лет строится в столице впервые. По его словам готов он будет уже в ближайшие два-три месяца, хотя объем строительства впереди еще большой. "Надеюсь, справимся, и Москва будет ещё более спортивным городом", - сказал мэр.

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Что же увидят спортсмены в новом четырехэтажном здании физкультурно-оздоровительного комплекса? На площади почти 5 тысяч квадратных метров разместятся несколько залов. Спортивный гимнастический зал размером 36 х 36 метров и самым современным оборудованием, спортивными ямами и мобильными трибунами. В нем смогут в котором одновременно тренироваться до 100 спортсменов. В зале хореографии и аэробики, как и положено, со станками и зеркалами, комфортно будет для занятий до 18 человек. Ну, а тренажерный зал с устройствами для развития основных групп мышц примет до 30 человек. Учитывая, что в центре "Самбо-70" тренируются не только здоровые люди, но и москвичи с ограниченными возможностями, проектировщики позаботились об их комфортном доступе в новостройку. Предусмотрено все - лифт, пандусы, тактильные указатели. Так что для тех, кто придет заниматься, например, спортом глухих - боулингом, дзюдо, каратэ, спортом слепых - дзюдо и спортом для лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата - плаванием, проблем добраться до своего тренажерного зала не будет. Ну а летом спортсмены при желании смогут перенести тренировку на свежий воздух. На прилегающей территории обустроят спортивную площадку с безопасным резиновым покрытием. На ней удобно сыграть в мини-футбол, баскетбол или волейбол, позаниматься на беговых дорожках. Ну, а для тех, кто захочет закрепить свои достижения сдачей норм ГТО, строители обещают построить специальную площадку, на которой будут оборудованы все необходимые тренажеры.

В общем, почти 15 тысяч москвичей, которые регулярно занимаются за счет бюджета спортом в центре "Самбо-70", наверняка оценят новые условия, которые скоро появятся у них на улице Губкина, 6. Для самого же центра открытие нового комплекса - это еще и свидетельство, что спорт на юго-западе столицы стал ближе для жителей еще одного района. До сих пор у него было 10 отделений: в Ясенево, Черемушках, Севастопольском и Строгино. И вот уже на выходе одиннадцатое - в Гагаринском районе. Заниматься в него придут не только москвичи, которые отстаивают честь страны и города на соревнованиях самого высокого уровня, но и те, кому важно вести просто здоровый образ жизни. Но и на этом развитие центра "Самбо-70" не остановится - в этом же году город намерен достроить для него общеобразовательную школу со спортивным залом на шесть борцовских ковров в поселении Сосенское.

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