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Рубрика: Власть

Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая

Текст: Любовь Проценко

В правительство Москвы поступило уведомление о проведении в центре города 21 апреля митинга с участием до 100 тысяч человек, сообщили "РГ" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

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В пресс-службе ведомства отметили, что уведомление подано с нарушениями требований, установленных федеральным законом от 19.06.2004 №54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Кроме того, граждане, заявленные как организатор и лицо, уполномоченное организатором выполнять распорядительные функции по его организации и проведению, в настоящее время находятся за пределами РФ. В связи с этим митинг согласован быть не может.

Не согласовали столичные власти и уведомления о других публичных мероприятиях. В частности, представители КПРФ хотели бы провести 1 мая в центре Москвы демонстрацию и митинг с количеством участников до 4,5 тысячи человек.

ЛДПР планировала 1 мая провести митинг на одной из площадей города с количеством участников до полутора тысяч человек. Московская федерация профсоюзов сообщила о планах в этот день провести митинг в центре столицы с участием до 15 тысяч человек. Все эти мероприятия не согласованы, подчеркнули в департаменте регбезопасности, так как на территории Москвы в настоящее время принимаются меры по поэтапному снятию ограничений, установленных в городе в связи с введением режима повышенной готовности, адекватные складывающейся эпидемиологической обстановке. Запрет в городе на проведение массовых публичных мероприятий еще не снят.

В пресс-службе подчеркнули, что в случае проведения указанных мероприятий его организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке.

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