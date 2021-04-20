Столкновение четырех грузовиков под Воронежем попало на видео

В Сети появилось видео серьезной аварии с участием трех грузовиков и автоэкскаватора в Воронежской области. Напомним, в столкновении погиб пешеход, пострадали два водителя.

ДТП случилось 16 апреля на 651 километре федеральной трассы М-4 "Дон". Видео снято установленной на магистрали камерой наблюдения и позволяет восстановить хронологию событий.

По пологому спуску в правом ряду в сторону Москвы двигался Mercedes Actros c полуприцепом. По непонятной причине фура не затормозила перед автоцистерной КамАЗ, прикрывавшей работавший экскаватор. Объехать тяжелый грузовик фуре мешал другой автомобиль, двигавшийся в левом ряду.

Mercedes врезался в КамАЗ, протащил его несколько десятков метров и впечатал в самосвал Volvo, стоявший под погрузкой у экскаватора на автомобильном ходу. В результате аварии пострадали водители Mercedes и КамАЗ, погиб пешеход - его придавила фура по пути в кювет.