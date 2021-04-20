Суд вынес приговор бывшему первому замглавы МЧС Сергею Шлякову

Известно, что генерал-полковник МЧС уже несколько лет находился под следствием. Обвинение требовало для Шлякова 6 лет колонии по делу о мошенничестве. Генерал якобы в составе преступной группы из двух человек был замешан в попытке выманить у некоего бизнесмена крупную сумму денег в обмен на пост губернатора в одном из регионов страны. В преступной схеме Шлякову отводилась роль "свадебного" генерала. На встрече с потенциальным покупателем губернаторского кресла Шляков должен был быть самим собой - то есть высокопоставленным генералом, чтобы придать будущей незаконной сделке солидность и серьезность.

Но все, кто знает Сергея Шлякова, с трудом верят в эту версию. Его бывшие коллеги по работе в МЧС в один голос говорят, что его могли подставить и использовать в этой игре втемную.

Однако сегодня Хамовнический суд Москвы согласился с версией обвинения.

"Суд назначил Шлякову 5 лет колонии, Кузнецову - 4,5 года колонии, Казарцеву - шесть лет, Онищенко - пять лет лишения свободы", - сказал адвокат, отметив, что суд обязал обвиняемых солидарно возместить ущерб в размере 65 млн рублей", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.