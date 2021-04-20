В Белгородской области намерены продолжить прерванную два года назад практику утепления фасадов многоэтажек в рамках капитального ремонта. При этом средства на эти цели намерены выделить из региональной казны: с такой инициативой выступил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

Раньше такая опция, как утепление фасада, была обязательной для домов, попавших в годовые программы. Потом дорогостоящие работы были свернуты. Иначе жителям пришлось бы увеличивать взносы в фонд капремонта или больше перечислять на собственный счет, где копятся средства. Ожидаемо этого никто не захотел. Однако, как показала практика 2019 и 2020 годов, без утепления фасадов капитальный ремонт имеет мало смысла.

На одном из заседаний правительства врио главы региона Вячеслав Гладков отметил, что за четыре месяца его работы на этом посту он столкнулся с большим числом жалоб как раз на то, что фасады перестали утепляться и приводиться в порядок.

- Конечно, людям обидно, - отметил он. - Они видели, что раньше фасады утеплялись.

Вячеслав Гладков отметил, что капитальный ремонт каждый из белгородцев переживает лишь один раз в жизни, однако платит за него ежемесячно: так что жалобы людей на отсутствие важных видов работ можно понять. Именно поэтому уже в нынешнем году утепление фасадов станет обязательной частью капитального ремонта, при этом расходы на дорогостоящие работы он намерен оплатить из казны. По словам врио губернатора, на эти цели правительство региона выделит 1,7 миллиарда рублей.

- Если мы хотим, чтобы люди оставались в наших городах, мы должны выполнять всю эту работу качественно, - отметил Вячеслав Гладков.

Те дома, которые уже прошли капремонт без утепления фасадов, включат в отдельную программу

Поэтому те дома, которые уже прошли капитальный ремонт без утепления фасадов, включат в отдельную программу: работы на них также проведут.

В нынешнем году капитально отремонтировать планируется 263 многоэтажки в регионе. Помимо обязательного утепления фасадов, в них установят автоматизированные тепловые пункты: таким образом степень интенсивности теплоснабжения можно будет регулировать в зависимости от погоды, избегая перетопов и недотопов.

Эту инициативу уже оценили как в региональном Фонде содействия реформированию ЖКХ, так и в профильном федеральном министерстве. На совещании с участием замминистра строительства исполнительный директор фонда Леонид Белоковаленко назвал это решение правильным и отметил, что, таким образом, подход к капитальному ремонту будет комплексным.

- Стоимость программы капитального ремонта составит в общей сложности свыше 3,2 миллиарда рублей, - отметил Леонид Белоковаленко.

Замминистра Максим Егоров также назвал решение о софинансировании капремонта многоэтажек важным и знаковым.

Впрочем, эта инициатива уже вызвала позитивный отклик у глав муниципалитетов, которые тоже отмечают поток жалоб белгородцев на оставшиеся без утепления фасады. Предполагается, что муниципальная казна тоже будет участвовать в финансировании работ. В нынешнем году средства в бюджете на эти цели есть благодаря профициту прошлогоднего главного финдокумента региона.