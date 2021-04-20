В центре Москвы введут ограничения для подготовки к параду Победы

Для подготовки к параду Победы в центре Москвы ограничат движение. Как сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД, 27 апреля в центре будут проводить тренировку механики-водители военной техники. Традиционно они проходят центральную часть пешком, отмечая нюансы, важные для безопасного прохождения колонн.

В этот день с 21.00 ограничат движение по Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Большой Никитской и по Охотному ряду. Также возможны временные перекрытия на Тверском и Страстном бульварах. Водителей просят выбирать в это время альтернативные маршруты.

Парад Победы должен состояться 9 мая на Красной площади. В ночь на 23 апреля бронетехника с подмосковного полигона будет переведена на спецплощадку на улице Нижние Мневники, Запланированы ночные репетиции 29 апреля и 4 мая, а также генеральный прогон 7 мая.