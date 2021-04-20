С приходом тепла в парках начали открываться сезонные пункты проката спортинвентаря. Пока открылось 32 пункта в 20 парках. Еще 20 откроются до конца мая. На чем в этом сезоне предлагают покататься или поиграть москвичам в зонах отдыха и сколько это стоит, выяснил корреспондент "РГ".

Обрадуем читателей: по данным пресс-службы Мосгорпарка, цены на прокат спортинвентаря остались прошлогодними. Самих же точек проката станет больше. Их будет более 50, в том числе на территориях, где в прошлом году не было ни одной - в парках "Дубки" и "Дружба". Взять там можно различные модификации велосипеда, самоката, скейтбордов. "А к началу лета прокаты будут работать на территории 26 парков, - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства. - Для безопасности после каждой поездки проводится дезинфекция поверхностей спортинвентаря, а персонал работает в масках и перчатках". В ряде парков можно будет также арендовать электромобили, гоу-карты, гольф-кары, гироскутеры, скейтборды, сегвеи, тандемы, беговелы (в том числе и взрослые) и многое другое. В общем, прежде чем отправиться в парк, есть смысл заглянуть на его сайт и посмотреть, что в его прокате есть.

Иду в Парк Горького. Здесь пункт проката открылся буквально вчера - возле пешеходного Андреевского моста. Возле него припаркованы штук пять велосипедов, пара фэтбайков - великов с вездеходными толстыми шинами и несколько детских четырехколесных велосипедов. Рядом с входной дверью подробный прейскурант. Так, взрослый велосипед здесь можно взять на час за 300 рублей, веломобиль - за 560 рублей, а электросамокат - от 700 рублей. Есть и ролики по 150 рублей в час и многое другое. Большая часть инвентаря новая, но, судя по внешнему виду, есть и прошлогодние экземпляры. Приветливый администратор Михаил в медицинской маске и черных перчатках предлагает осмотреть ассортимент. "Помогу поднять сиденье и руль, чтобы было удобно, - рассказывает он. - У нас отличный транспорт, а в парке самые длинные маршруты. Так, от памятника Петру до Мосфильмовской улицы можно намотать более 8 километров, ни разу не повторяя маршрут. Весь транспорт после клиентов дезинфицируем. Но вы сегодня первая". Учитывая, что это самый популярный в городе парк, в нем откроется восемь прокатов - больше всех в городе.

Длинными маршрутами славятся и парки "Фили" и Измайлово. Более привлекательны по ценам парки у окраин столицы, например, "Ангарские пруды", "Дубки", Бабушкинский и Лианозовский. Аренда взрослого велосипеда в них начинается от 200 рублей. Но более популярны тут, по данным Мосгорпарка, детские электромобили: 10-минутная поездка обойдется в 300 рублей. В парке Красная Пресня в этом году в прокат предлагают необычный электротранспорт - гоу-карт. Он похож на смесь велосипеда и гоночного болида, стоит он от 700 рублей в час.

Цены на прокат спортинвентаря в городских парках не изменились

Как напомнили в пресс-службе, покататься по территории музея-заповедника "Царицыно" по-прежнему могут только дети. Ведь его территория - это памятник садово-паркового искусства конца XVIII - начала XIX веков, и в нем нет велодорожек. Зато для взрослых здесь скоро откроются три лодочные станции... Это впереди, а пока, выбрав велик, оставив в залог водительское удостоверение, я открыла по Андреевской набережной сезон. Ну что, поехали?

Кстати

Работают прокаты в будни с 11.00, в выходные открываются на час раньше. Пенсионеры, инвалиды I, II и III групп, ветераны боевых действий, многодетные и другие льготные категории имеют право на скидку.