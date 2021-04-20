В Москве введен режим повышенной готовности из-за снегопада

Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности в связи с предстоящим снегопадом, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Бригады аварийных инженерных служб заступили на круглосуточное дежурство. Энергетикам дано указание привести в готовность все возможные резервные источники. В местах, где обычно скапливается вода, дежурят коммунальщики.

Ранее сообщалось, что в Москве в ближайшие часы начнется дождь с мокрым снегом. Ненастье продержится до завтрашнего полудня. Может выпасть до 22 мм осадков, что составляет половину месячной нормы.