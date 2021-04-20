В Орле задержан глава департамента здравоохранения

В Орле задержан начальник департамента здравоохранения региона. Как сообщили в прокуратуре области и СУ СКР по региону, чиновника и его подчиненного заподозрили в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и превышении полномочий.

Как отметили в прокуратуре, уголовное дело стало результатом проверки соблюдения прав предпринимателей: она была проведена совместно с УФСБ России по Орловской области после того, как ООО "Диализный центр НЕФРОС-КАЛУГА" в департаменте отказали в переоформлении лицензии.

По данным следствия, руководитель департамента здравоохранения Орловской области дал устные указания своему подчиненному о том, чтобы отказ оформили после проверки, независимо от ее результатов. Подчиненный, исполняя поручение, внес в акт проверки формальности, которые не могли послужить причиной отказа в оформлении лицензии. В СУ СКР по региону отметили, что руководитель департамента, достоверно зная о выполнении компанией всех условий для медицинской деятельности, воспрепятствовал работе диализного отделения.

Теперь решается вопрос об аресте главы департамента здравоохранения. Расследование уголовного дела продолжается, и оперативное сопровождение предварительного следствия осуществляется сотрудниками УФСБ России по Орловской области. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления.