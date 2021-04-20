Врачи назвали важные "весенние" анализы

Специалисты столичной ГКБ имени Спасокукоцкого рекомендовали сдать несколько анализов, чтобы проверить состояние организма после долгой зимы.

Хотя бы один раз в год нужно сдавать комплексный анализ на содержание витаминов, сообщили в столичной клинике. В частности, важно следить за уровнем витамина D, который необходим для здоровья костей и поддержки иммунной системы.

Анализ на минералы стоит сдать, чтобы знать уровень магния, фосфора и кальция. Они обеспечивают нормальную работу сердца, нервной системы и других частей организма.

Также рекомендуется сдать кровь на уровень глюкозы и общий анализ мочи. Мониторинг позволит предотвратить болезни эндокринной системы, печени и почек.