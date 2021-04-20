Жители Патриарших прудов снова жалуются на громкую тусовку под окнами

С приходом тепла у Патриарших прудов снова начала бить ключом ночная жизнь. Одни жители из-за невыносимого шума спешно уезжают на дачи или в другой район, сдавая в аренду свое жилье, другие ищут способы утихомирить нашествие на родной район. Один из самых обсуждаемых вариантов - закрыть прилегающие улицы на выходные дни для пришлого транспорта.

Прославил район Патриарших прудов писатель Михаил Булгаков. И если лет 10 назад сюда тянулись любители литературы, сейчас съезжаются, чтобы поесть, выпить и "сфоткаться". Выбрать меню не составит труда: обойдя пруд по периметру, я насчитала на первых этажах 16 жилых домов 18 открытых заведений общепита на любой вкус и кошелек. Плюс еще 22 точки на Малой Бронной. Такое изобилие здесь царит уже лет пять, рассказал "РГ" муниципальный депутат Пресненского района Анатолий Юшин. С тех пор и началось противостояние местных жителей и пришлых.

По словам исполнительного директора музея "Булгаковский дом" и по совместительству члена общественного совета главы управы Пресненского района Натальи Скляровой, ареал "а-ля фудкорт Патрики" с каждым годом расширяется. "Страдают не только жители с видом на Патриаршие пруды, но и владельцы квартир по соседству. Если не вмешаться, скоро будет один сплошной фудкорт. Мы не против экскурсий и кафе, но зачем шуметь поздно вечером и ночью? Это жилой микрорайон". Жители, а их здесь около трех тысяч человек, неоднократно обращались за помощью в различные ведомства. Но изменить ситуацию пока не получается. Например, прошлым летом после многочисленных жалоб в районе постоянно дежурила полиция. Ночной рев мотоциклов победили с помощью запрета на их проезд после 20.00. "Один из вариантов - закрыть улицы от транспорта на выходные дни, - считает Склярова. - Сюда любят приезжать покрасоваться на спортивных шумных автомобилях".

Впрочем, есть и другая точка зрения. Тот же депутат Юшин уверен, что пешеходная улица привлечет еще больше людей. По его мнению, правильнее ставить вопрос о сокращении точек общепита. В пресс-службе департамента торговли и услуг сказали: никаких нормативов по количеству точек питания на квадратный километр в городе нет. И если существующие правила соблюдены, точки будут работать. Штрафовать кафе за "громкость" может только Роспотребнадзор, у которого для измерения есть специальная аппаратура.

В пресс-службе столичной инспекции Роспотребнадзора ответили: о ситуации знают, но, скорее всего, найти нарушителя не удастся из-за обилия источников шума. Тем не менее, если жители обратятся в территориальное подразделение ведомства, пройдет проверка. За слишком высокие децибелы могут наказать общепит штрафом до 20 тысяч рублей или приостановить его деятельность на срок до 90 суток.

Жители района пытаются победить шум не первый год

По мнению председателя комиссии Мосгордумы по законодательству Александра Семенникова, у департамента торговли и услуг все же есть инструмент: он может лишить лицензии на право торговли алкоголем и права на открытие веранд те предприятия общепита, которые продолжают работу после 23.00, когда все должны закрываться. Пока жители обсуждают, надо ли повесить кирпич, активисты готовят новое обращение. На этот раз защиты и тишины просить собираются у мэра.