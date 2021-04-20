Спасенный при пожаре кот из Приамурья стал звездой соцсетей

В поселке городского типа Магдагачи Амурской области спасатели вытащили из пожара рыжего кота. Кот с невозмутимым выражением морды так понравился россиянам, что его фото разлетелось по социальным сетям.

Пожар произошел в двухквартирном жилом доме на улице Новостройная. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, к месту ЧП прибыли шесть сотрудников пожарно-спасательной части №33. Уже через семь минут им удалось ликвидировать открытое горение, благодаря чему дом сильно не поврежден. Жильцы также не пострадали.

Единственным пострадавшим стал кот: он испугался огня, забился в угол и окончательно загнал себя в ловушку, вокруг разгорелось пламя. Огнеборцы смогли помочь питомцу и вернули его хозяевам. У него успели обгореть мордочка, усы и часть спинки.

Фото спасенного животного выложили в Instagram-аккаунте Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. В комментариях спасателей благодарили за то, что не оставили животное в беде. Интернет-пользователи отметили, что вид у кота совершенно не испуганный - "взгляд такой, будто оставшиеся жизни пересчитывает". "Судя по выражению морды, кот и сам бы спасся и пожарных спас заодно", - пишут комментаторы.

Похоже, вскоре, снимок может стать новым мемом. Некоторые шутят, что, судя по виду животного, он мог сам устроить поджог. Но, по предварительной версии экспертов, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей.