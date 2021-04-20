В Якутии ужесточили ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

Глава Якутии Айсен Николаев издал указ о введении с 20 апреля дополнительных ограничительных мер в связи распространением коронавирусной инфекции на территории региона.

Как сообщается на официальном информационном портале республики, веден запрет на проведение конференций, форумов, культурных, просветительских мероприятий в выходные и нерабочие праздничные дни, за исключением проводимых в формате онлайн. Число участников мероприятий, которые могут проводиться в рабочие дни по согласованию с оперативными штабами, не должно превышать 50 человек.

Предприятия общественного питания, в том числе банкетные залы будут закрываться с полуночи до шести часов утра.

Число зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, домах культуры и культурно-досуговых организациях сокращено до половины заполняемости зрительного зала. Ранее допустимая загрузка зрительного зала была увеличена до 75 процентов.

Указ издан с учетом предложений главного санитарного врача Якутии.

За прошлую неделю заболеваемость COVID-19 выросла в регионе почти в два раза. Во вторник было выявлено 75 новых случаев инфицирования. По мнению заместителя главного санитарного врача республики Изабеллы Самойловой, одной из причин роста стала общая расслабленность населения.

- На сегодня привито более 90 тысяч человек, почти 10 процентов населения республики. Однако этого недостаточно для того, чтобы выработался коллективный иммунитет. Поэтому нам рано расслабляться, - отметила Изабелла Самойлова.