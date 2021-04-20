В Якутии выявлен британский штамм коронавируса

В Якутии подтверждены два случая заражения британским штаммом коронавируса, сообщил глава республики Айсен Николаев на совещании оперативного штаба во вторник.

Он отметил, что оба случая зафиксированы в одной семье из Якутска, побывавшей в Турции. Глава региона выразил озабоченность в связи с тем, что британский штамм распространяется гораздо быстрее, а значит, в городе возникла серьезная угроза. Более того, по его словам, многие якутяне сегодня находятся на отдыхе за рубежом, в том числе в Турции, поэтому не исключены новые случаи завоза опасной инфекции.

Как сообщается на официальном информационном портале Якутии, Айсен Николаев поручил организовать контроль за приезжающими из-за рубежа по месту жительства и на предприятиях. Прибывшие обязаны сдать ПЦР-тест и разместить результаты на портале госуслуг.

Муниципальным штабам поручено убеждать людей в необходимости отказа от проведения больших семейных мероприятий и коллективных выездов на природу. В целом поставлена задача по максимальному разобщению людей и минимизации контактов.

Глава региона отметил, что особое внимание нужно обратить на образовательные учреждения в части дезинфекции, температурного контроля, своевременного принятия карантинных мер в случае необходимости. Также Айсен Николаев потребовал в очередной раз проверить и обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в социальных учреждениях постоянного пребывания.