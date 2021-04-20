В Приморье десять тысяч шагов к здоровью сделали 15 тысяч человек. Перед стартом им измерили давление, пульс и уровень сатурации. Это обязательное условие участия во Всероссийской акции "10 тысяч шагов к жизни".

Ходьба помогает вести здоровый образ жизни легко и радостно. Фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Она прошла во многих регионах страны. Маршрут основан на рекомендациях Всемирной организации здоровья - проходить в день 6-10 тысяч шагов для поддержания физической активности. Девиз акции - "Мы вместе шагаем за здоровьем!".

"Доктор сказала, в каком темпе идти. На два шага вдох, на три - выдох", - делится с "РГ" жительница Владивостока Тамара Гариева. Здоровый образ жизни - это не список ограничений, а перечень возможностей, считает главный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Приморского края Анжела Кабиева. Это правильное питание, развитый эмоциональный интеллект и регулярная двигательная активность.

"10 тысяч шагов" направлены на воплощение этих принципов легко и радостно. В Нижнем Новгороде к ней присоединились сотрудники Горьковского автозавода, ветераны, студенты и школьники. Прогулка пролегала через Автозаводский парк культуры и отдыха.

По словам управляющего директора автозавода Андрея Софонова, в компании проводят много спортивных мероприятий. Спартакиады, лыжные старты, эстафетные пробеги и всероссийские оздоровительные акции Лиги здоровья нации. А сама акция "10 тысяч шагов к жизни" прошла под эгидой федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".