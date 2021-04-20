Новости

В Госдуме предупредили о последствиях высылки странами ЕС и НАТО дипломатов РФ 21:28
Американские инвесторы заявили о готовности продолжить бизнес в России 21:21
Количество вылечившихся от коронавируса военных превысило 32,7 тысячи 21:04
Гинцбург: Вакциной "Спутник V" уже привиты более 10 млн россиян 20:52
Врачи назвали важные "весенние" анализы 20:48
Приговор экс-главе Балтийского центра диалога культур признан законным 20:48
Путин поручил разработать новую госпрограмму научно-технического развития 20:27
В ОДКБ хотят создать медицинский спецназ 20:19
Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке 20:15
Регулятор ЕС не обнаружил образования тромбов после прививки "Спутником V" 19:46
Бастрыкин встретился с Госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии 19:25
В Петербурге полмиллиона человек привились от COVID-19 19:23
Росстат: В марте построено больше жилья, чем годом ранее 19:20
Прибывших из Турции и Танзании будут дважды тестировать на коронавирус 19:02
Лидеры России и Кубы обсудили совместные проекты 18:53
Москва встала в десятибалльных пробках 18:53
Столкновение четырех грузовиков под Воронежем попало на видео 18:45
Стратегические бомбардировщики Ту-160 пролетели над Балтикой 18:44
В Екатеринбурге в зоопарке из-за посетителей погиб белый медведь 18:27
"Бавария" отказалась от участия в Суперлиге 18:26
В столице пробки достигли 9 баллов 18:24
Постпред РФ при ОЗХО: Запад создает механизм дискредитации неугодных государств 18:14
В Праге допустили высылку всех дипломатов РФ и обнуление отношений с Москвой 18:04
Непал одобрил применение вакцины "Спутник V" 18:03
Деловой центр "Москва-Сити" заволокло дымом из-за пожара поблизости 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
В Приморье десять тысяч шагов к здоровью сделали 15 тысяч человек. Перед стартом им измерили давление, пульс и уровень сатурации. Это обязательное условие участия во Всероссийской акции "10 тысяч шагов к жизни".
Ходьба помогает вести здоровый образ жизни легко и радостно. Фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Она прошла во многих регионах страны. Маршрут основан на рекомендациях Всемирной организации здоровья - проходить в день 6-10 тысяч шагов для поддержания физической активности. Девиз акции - "Мы вместе шагаем за здоровьем!".

Фото: iStock
Эксперт рассказал о простом упражнении для легких при COVID-19

"Доктор сказала, в каком темпе идти. На два шага вдох, на три - выдох", - делится с "РГ" жительница Владивостока Тамара Гариева. Здоровый образ жизни - это не список ограничений, а перечень возможностей, считает главный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Приморского края Анжела Кабиева. Это правильное питание, развитый эмоциональный интеллект и регулярная двигательная активность.

"10 тысяч шагов" направлены на воплощение этих принципов легко и радостно. В Нижнем Новгороде к ней присоединились сотрудники Горьковского автозавода, ветераны, студенты и школьники. Прогулка пролегала через Автозаводский парк культуры и отдыха.

По словам управляющего директора автозавода Андрея Софонова, в компании проводят много спортивных мероприятий. Спартакиады, лыжные старты, эстафетные пробеги и всероссийские оздоровительные акции Лиги здоровья нации. А сама акция "10 тысяч шагов к жизни" прошла под эгидой федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Прибывших из-за границы россиян обяжут сдавать тест на COVID-19 дважды
Захарова: Высылка чешских дипломатов - адекватный ответ на агрессию Праги
Песков назвал условие возвращения послов России и США к работе в дипмиссиях
Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая
Госдума запретила чиновникам двойное гражданство
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19