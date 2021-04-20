Главу нижегородского депкульта заподозрили в превышении полномочий

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий директором департамента культуры городской администрации. Следователи работают с подозреваемым, изымают документацию.

Как уточнили в СК по Нижегородской области, следователи полагают, что в декабре 2020 года руководитель ведомства дал указание подчиненному заключить договор на изготовление 10 информационных стендов на сумму 1,205 миллиона рублей. Мероприятие, для которого нужны были эти конструкции, состоялось с 13 по 18 декабря 2020 года. Стенды не были изготовлены до сих пор.

По версии следствия, чиновник превысил свои должностные полномочия, распорядившись подписать договор о не планируемых к выполнению работах. Противоправные действия подозреваемого выявили следователи СК совместно с оперативниками УФСБ по региону.