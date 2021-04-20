Инвестиционный потенциал Самарской области представили делегации из Беларуси

Самарскую область посетила делегация из Республики Беларусь во главе с председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андреем Рыбаковым.

На площадке Торгово-промышленной палаты (ТПП) Самарской области состоялась встреча, посвященная развитию сотрудничества двух сторон в торгово-экономической сфере. В ней приняли участие представители посольства Республики Беларусь, министерств и крупнейших промышленных комплексов соседнего государства и нашего региона.

Правительство Самарской области уделяет особое внимание формированию благоприятного делового и инвестиционного климата. Создание комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности в регионе ведется по поручению губернатора Дмитрия Азарова, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

- Конкуренция за инвесторов каждый год становится все более жесткой. Меняется сам характер развития этой конкуренции. В борьбе за инвестора выигрывают территории, где созданы комфортные условия ведения бизнеса и проживания людей, - отмечал ранее губернатор Дмитрий Азаров на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе.

Ключевыми направлениями для сотрудничества нашего региона и Республики являются пищевая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, производство дорожно-строительной техники.

Работу с инвесторами в регионе курирует министерство экономического развития и инвестиций во главе с министром Дмитрием Богдановым.

- Мы создаем лучшие условия для российских и зарубежных инвесторов. В прошлом году мы открыли два индустриальных парка, обеспечили существенный прирост инвестиций в Особую экономическую зону. В этом году мы уже запустили на площадке ОЭЗ "Тольятти" завод медицинских изделий, планируем дать старт работе еще четырех производств. Кроме того, начнем осваивать территорию под вторую очередь "Преображенки, - прокомментировал Дмитрий Богданов.

Президент ТПП Самарской области Валерий Фомичев в ходе встречи отметил, что взаимный интерес российского и белорусского бизнесов не ослабевает, а наоборот наращивает обороты. Сегодня Палатой выстроена комплексная система экономического взаимодействия со всеми шестью регионами Республики Беларусь, намечена дорожная карта совместных мероприятий с Белорусскими коллегами на среднесрочную перспективу.

Руководитель "Агентства по привлечению инвестиций Самарской области" Сергей Никитин презентовал гостям региона экономический и инвестиционный потенциал Самарской области.

- Мы надеемся, что встреча положит начало продуктивному диалогу с новыми партнерами и продолжению диалога с партнерами существующими, - подчеркнул он.

Андрей Рыбаков отметил, что в области нефтехимии у сторон есть широкий спектр направлений для сотрудничества, и встреча в ТПП поможет определиться с наиболее перспективными проектами.