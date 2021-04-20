Из-под завалов горящего дома спасли девочку в возрасте 2,5 месяца

Из-под завалом горящего дома в Нижегородской области извлекли маленькую девочку. Ей 2,5 месяца и она жива.

"Четверых детей доставили в Дальнеконстантиновскую ЦРБ, все из одной семьи, девочку 2,5 месяца вытащили из-под завала. Ушибы верхних конечностей, туловища, ссадины, ушиб грудной клетки. Со всеми занимаются врачи", - об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Там сообщили, что спасенная малышка не получила никаких травм, а вот у эвакуированного мальчика - черепно-мозговая травма. Еще один ребенок получил травму правого голеностопного сустава. Тушение пожара все еще продолжается.

"На данный момент горит кровля дома, площадь пожара составляет 900 квадратных метров. Всего в ликвидации последствий данного происшествия задействованы 237 человек и 50 единиц техники", - сообщает пресс-служба МЧС России.