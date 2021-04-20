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20.04.2021 20:53
Рубрика: Происшествия

Горит трава у дома

Впервые в этом году пал травы перекинулся на поселок, уничтожив 8 домов
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
Меры по борьбе с выжиганием сухой травы должны быть радикально усилены.
Огонь от горящего валежника перекинулся на дома села Ивановское. Фото: Татьяна Андреева/РГ Огонь от горящего валежника перекинулся на дома села Ивановское. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Огонь от горящего валежника перекинулся на дома села Ивановское. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В МЧС признают, что пока не удается справиться с начавшимися палами сухостоя. Ни увеличенные штрафы, ни профилактическая информационная кампания действенных мер не оказали. И палов день ото дня становится все больше. Дошло до того, что выжигание травы впервые в этом году привело к переходу огня на жилой массив.

Фото: МЧС
МЧС распространило видео с пожара жилого дома в Нижегородской области

20 апреля в МЧС сообщили о ликвидации большого природного пожара в Нижегородской области, который уничтожил 8 жилых домов.

"В 12.50 поступило сообщение о том, что в результате пала сухой растительности произошел переход огня на 8 жилых домов по адресу: Нижегородская область, село Ивановское. В 13.02 (мск) объявлен ранг пожара N 2. На месте работают пять единиц техники, 18 человек личного состава", - сообщили накануне в пресс-службе регионального главка МЧС.

Схожее ЧП произошло накануне и в Самарской области. Там пришлось тушить 5 гектаров горящего валежника. К счастью, обошлось без пострадавших.

Чуть ранее на территории Воронежской области были зарегистрированы и вовремя потушены 2 лесных пожара, возникших из-за перехода огня с земель иных категорий.

Общая тенденция очень тревожна. Если 15 апреля в МЧС зафиксировали 56 лесных пожаров на площади в 1132 гектара, то 20 апреля, по сообщению лесопожарных служб, пришлось ликвидировать уже 90 лесных пожаров на площади 1342 га.

На селекторном совещании первый замглавы МЧС России Александр Чуприян поручил территориальным органам ведомства усилить меры по борьбе с палами травы, осуществлять контроль за запретом проведения сельскохозяйственных палов. А также активизировать профилактическую работу с населением по соблюдению правил пожарной безопасности.

Фото: РИА Новости
Ветер и засуха осложнят тушение лесных пожаров этим летом

Тема пожарной безопасности прозвучала и в тревожном прогнозе ведущего НИИ системы МЧС.

"На территории субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов продолжается рост количества и площадей термических аномалий и связано это в первую очередь с неконтролируемыми палами сухой растительности на землях сельхозназначения и иных категорий", - сообщил представитель ВНИИ ГОЧС на очередном селекторе в Национальном антикризисном центре.

Сейчас пожароопасный сезон открыт в 64 субъектах РФ.

"Исходя из прогнозируемых метеорологических условий, сложная лесопожарная обстановка сохранится на юге Дальневосточного федерального округа. Повышаются риски перехода огня от палов сухой растительности на жилые дома и объекты инфраструктуры на всей территории Центрального федерального округа, юга Приволжского и Уральского федеральных округов, Псковской, Астраханской и Волгоградской областей", - подчеркивается в оперативном прогнозе экспертов.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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